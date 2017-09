Werbung Werbung

Freier Eintritt mit der Gästekarte MeineCardPlus

Kooperation von Staatstheater Kassel und GrimmHeimat NordHessen

Die Gästekarte MeineCardPlus ist um eine Attraktion reicher: Ab sofort können Touristen der teilnehmenden Übernachtungsbetriebe kostenfrei die Vorstellungen des Kasseler Staatstheaters erleben. Das Theater wird damit zu einem Leuchtturmangebot der Gästekarte in der GrimmHeimat NordHessen.

„Das Staatstheater Kassel ist ein Aushängeschild für den kulturellen Reichtum Nordhessens und besitzt überregionales Renommee. Durch dieses einzigartige gemeinsame Angebot stärken wir den Schulterschluss von Kultur und Tourismus für unsere Region“, sagt Holger Schach, Geschäftsführer der Regionalmanagement Nordhessen GmbH, die die Aktivitäten der Dachmarke GrimmHeimat NordHessen verantwortet.

Mehr als 130 Gastgeber in ganz Nordhessen bieten die Gästekarte an, darunter auch vier Kasseler Hotels. Mit der Karte haben die Gäste kostenlosen Eintritt in mehr als 130 Freizeiteinrichtungen sowie freie Fahrt mit den Bussen und Bahnen des NVV. Das neue Angebot des Staatstheaters erstreckt sich auf alle Sparten und Preisgruppen. Die Karten werden nach Verfügbarkeit an Touristen ausgegeben, die die MeineCardPlus besitzen. „Der Urlauber erfährt die Region in vielfältiger Weise. Dazu zählt nun auch der Theaterbesuch. Ein Angebot, das weit über die klassische Bildungsreise hinausgeht“, sagt Frank Depenheuer, geschäftsführender Direktor des Staatstheaters Kassel.

Das Staatstheater Kassel bietet einen umfangreichen Spielplan mit 30 Premieren und mehr in einer Spielzeit in den Sparten Musiktheater, Schauspiel, Tanz- und Kinder- und Jugendtheater an. Dazu zahlreiche Konzerte und Gastspiele. Das komplette Programm finden Sie online unter www.staatstheater-kassel.de.

„Das großzügige Angebot des Kasseler Staatstheaters kostenfrei, eine Aufführung erleben zu können, ist für die Produktpalette der Gästekarte MeineCardPlus eine wichtige kulturelle Erweiterung. Für die „Kultur-Urlaub“ interessierten Gäste ist dies ein weiterer Standortvorteil für Kassel und die GrimmHeimat NordHessen“, so Hubert Henselmann, Leiter Tourismus bei der Kassel-Marketing GmbH.

Jetzt hoffen die Partner, weitere Kasseler Hotels für die Gästekarte gewinnen zu können. „Mit diesem Angebot ist die MeineCardPlus für die Hotels in Kassel besonders interessant, da sie vor allem privat-reisenden Gästen einen echten Urlausmehrwert bietet“, sagt Herwig Leuk, stellvertretender Bezirksvorsitzender des DEHOGA Nord- und Osthessen.

Alle Informationen zur Gästekarte finden sich unter www.MeineCardPlus.de. Ansprechpartnerin für die Gästekarte ist Nora Hohbein (n.hohbein(a)regionnordhessen.de).

PM: Regionalmanagement NordHessen GmbH (HJ)





