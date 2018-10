Nach den großen Erfolgen in den Vorjahren findet auch in diesem Jahr wieder das Lichterfest im Tierpark Sababurg statt.

Am 13. und 14. Oktober 2018 ist es wieder soweit: Der Tierpark Sababurg lädt ein zum Lichterfest ab 14:00 Uhr und bietet ein interessantes Kinderprogramm mit Bastelaktion und Laternenumzug. Für das Material wird ein Betrag von 3,00 € erhoben, eine Bastelschere sollte mitgebracht werden. Gebastelt wird von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr im Zelt neben dem Infozentrum des Tierparks.

Anschließend können die Kinder um 18:30 Uhr mit den gebastelten Tierlaternen am Laternenumzug teilnehmen.

Randale wird jeweils um 14:30 Uhr, 16:00 Uhr und 17:45 Uhr die Bühne hinter dem Infozentrum rocken. Diese bekannte Kinderband aus Bielefeld bietet einfach gute Rockmusik mit intelligenten und witzigen Texten, die auf Kinder zugeschnitten sind und auch Erwachsene begeistern.

In der Nähe des Infozentrums ist wieder ein „Lavvo“, das sámische Nomadenzelt, aufgebaut. Ein Rentier und das typische Lagerfeuer im „Lavvo“ geben den von Uwe Kunze um 15:30 Uhr, 17:00 Uhr und 19:00 Uhr erzählten Mythen und Geschichten aus Lappland den richtigen Rahmen.

Um 17:15 Uhr präsentiert unser Falkner Rainer Cremer die Jäger der Nacht in einer abendlichen Eulen-Flugshow in der Greifvogelstation am Burgberg.

Die mit Fackeln beleuchtete Allee stimmt ein zur Dämmerungsführung um 17:30 Uhr. In der Abenddämmerung geht es an der Greifvogelstation vorbei zu den Wölfen, Luchsen und Vielfraßen.

Zum Abschluss des Lichterfestes wird um 19:30 Uhr eine sehens- und erlebenswerte Feuershow gezeigt. Mit perfekter Technik beim Schwingen der Feuerfackeln, der an zwei Seiten brennenden Feuerstange und der brennenden Ketten werden während des Programms spektakuläre Feuerbilder in die Nacht gezeichnet. „Spiral Fire“ erhellt die Dunkelheit – ein verträumtes, aufregendes und absolut unvergessliches Erlebnis aus Feuer, Show und Akrobatik.

Programm an beiden Tagen:

14:00 bis 17:30 Uhr Laternen basteln im Zelt neben dem Infozentrum

Bastelbogen: 3,00 €

14:30 Uhr Randale rockt die Bühne hinter dem Infozentrum

15:30 Uhr Im Lapplandlager „Björkträsk“ werden am Lagerfeuer im Lavvo Geschichten und Mythen erzählt.

16:00 Uhr Randale rockt die Bühne hinter dem Infozentrum

17:00 Uhr Im Lapplandlager „Björkträsk“ werden am Lagerfeuer im Lavvo Geschichten und Mythen erzählt.

17:15 Uh Abendliche Eulen-Flugshow in der Greifvogelstation

17:30 Uhr Dämmerungsführung zu den Raubtieren

17:45 Uhr Randale rockt die Bühne hinter dem Infozentrum

18:30 Uhr Laternenumzug durch den Kinderzoo

19:00 Uhr Im Lapplandlager „Björkträsk“ werden am Lagerfeuer im Lavvu Geschichten und Mythen erzählt.

19:30 Uhr Feuershow mit „Spiral Fire“ vor der Futterküche

Kommentierte Schaufütterungen finden statt bei:

10:00 Uhr Fischotter

10:30 Uhr Pinguine

11:00 Uhr Erdmännchen und Kattas

13:30 Uhr Vielfraße und Luchse

14:30 Uhr Fischotter

15:00 Uhr Pinguine

15:15 Uhr Waschbären

15:30 Uhr Erdmännchen und Kattas

Flugvorführungen der Greifvogelstation um 11:30, 14:00 und 16:15 Uhr

Für das leibliche Wohl werden das Gasthaus „Zum Thiergarten“ und der neue Imbiss am Infozentrum sorgen.

Es gelten die Eintrittspreise für den Tierpark Sababurg.

Kostenlose Parkplätze stehen zur Verfügung. Hunde sind angeleint erlaubt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Tel.: 05671-7664990.

PM: Tierpark Sababurg (HJ)