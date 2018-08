Die NHR ist wieder unterwegs:

Luft-Akrobaten kämpfen auf Fehmarn um die WM-Krone

Mercedes-Benz Kitesurf World Cup beginnt am Freitag / Wassersport-Highlight ist das Weltmeisterschaftsfinale der Kiteboarding World Tour

(Hamburg, 23.08.2018). Am Freitag beginnt der Mercedes-Benz Kitesurf World Cup. Zum dritten Mal hintereinander ist Fehmarn Austragungsort der Flug-Show, auf der die besten Drachenlenker der Welt nicht nur um ein Preisgeld von 25.000 Euro kämpfen. Als einziger Stopp der GKA Kiteboarding World Tour (KWT) in Deutschland ist das Wassersport-Highlight in diesem Jahr auch die letzte Station der KWT und damit das Weltmeisterschaftsfinale.

Um 11 Uhr wird das Wassersport-Event mit der Vorstellung der Nationen auf der Eventbühne offiziell eröffnet. Ab 13 Uhr beginnen die Wettkämpfe, die an den folgenden Tagen jeweils um 10 Uhr gestartet werden, wenn der Wind mitspielt. Bis zum finalen Dienstag können sich die Zuschauer auf ein Luft-Festival über der Ostsee freuen, denn die Disziplin Air Games vereint alles, was das Kitesurfen so spektakulär macht. Hohe und weite Luftfahrten, atemberaubende Manöver und komplizierte Tricks gehören zum Repertoire der Flug-Künstler, die im K.O.-System gegeneinander antreten werden.

Titel-Favoriten bei den Männern sind der Führende der KWT, Jesse Richman von Hawaii und sein schärfster Verfolger Carlos Mario. Der Brasilianer wurde 2016 Kitesurf-Champion. Aber auch der fünfmalige Titelträger Aaron Hadlow aus Großbritannien will zumindest beim Kampf um den Sieg auf Fehmarn ein Wörtchen mitreden. Besonders gespannt sind die deutschen Fans auf Marius Hoppe. Der gebürtige Krefelder, der auf Teneriffa lebt und einer der besten Big-Air-Kitesurfer weltweit ist, will vor heimischem Publikum hoch hinaus und unter die Top Ten fliegen.

Die erst 13 Jahre alte Mikaili Sol aus Brasilien führt bei den Damen die Weltrangliste an und ist trotz ihres zarten Alters heiße Anwärterin auf den Sieg beim Mercedes-Benz Kitesurf World Cup und den WM-Titel. Die Britin und Gesamtzweite Hannah Whiteley will ihre letzte Chance in dieser Saison nutzen und mit einem Triumph auf Fehmarn ihren ersten WM-Titel einfahren. Gina Bihn aus Mönchengladbach, Siebte im Worldranking, liebäugelt mit einem Platz auf dem Treppchen. Es wäre der erste Podiumsrang ihrer Karriere bei einem World Cup.

Nach den offiziellen Wettkämpfen wird täglich ab 18 Uhr der Mercedes-Benz Kicker Champion ermittelt. Die Kitesurf-Profis haben zwei Versuche, um über eine Rampe zu fahren, sich in die Luft zu schrauben und ihren besten Trick zu zeigen. Sollte der Wind nicht ausreichen, werden die Drachenlenker von einem Jet-Ski oder einem Boot gezogen. Die Tagessieger erhalten als Belohnung ein Preisgeld von 500 Euro.

Auf dem Veranstaltungsgelände sorgen tagsüber hochkarätige Side-Events für Unterhaltung. Das Eventradio bietet den Besuchern täglich von 10 bis 18 Uhr eine bunte Mischung aus Information, Unterhaltung und Musik. Auf einer großen Herstellermesse wird aktuelles Kitesurf- und SUP-Equipment präsentiert, das vor Ort getestet werden kann. Der Tanz auf Skimboard oder Slackline erfordert viel Geschicklichkeit, während der Surfsimulator in der Mercedes-Benz #sportsgarage zum virtuellen Tanz über die Wellen einlädt. Fachleute von Canon geben bei kostenlosen Kurzworkshops wertvolle Tipps und Informationen zum Thema Sportfotografie, damit auch Laien einmalige World-Cup-Momente professionell festhalten können.

Nach den Wettkämpfen wird am Freitag und Samstag, 24. und 25. August, ab 19 Uhr N-JOY The Party mit angesagten DJs auf der großen Eventbühne gefeiert. Wie in den vergangenen Jahren sind hochkarätige Open-Air-Konzerte auch diesmal Markenzeichen des Mercedes-Benz Kitesurf World Cup. Den Auftakt macht am Freitag ab 21 Uhr die Hamburger Band Tonbandgerät, präsentiert von N-JOY. Am Samstag, 25. August, ist der britische Songwriter Tom Gregory ab 21 Uhr auf Einladung von N-JOY live on stage zu hören und zu sehen.

Nachtschwärmer können sich ab 23:30 Uhr beim Kitesurf Party Weekend im Haus des Gastes weiter austoben. DJ J.O.D. (24. August) macht mit Slow R’n’B und Fast UpBeat Dampf, einen Tag später heizt DJ S-Man mit Charts, Dance, R’n’B, Rock und Party-Classics bis in die frühen Morgenstunden ein.

Die offizielle Siegerehrung mit den Gewinnern des Mercedes-Benz Kitesurf World Cup und den neuen Weltmeistern findet am finalen Dienstag um 17:30 Uhr auf der großen Eventbühne statt.

Info: 9pm media Fotos: M.Kittner