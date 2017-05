Werbung Werbung



Mit dem Imagefilm landete die GrimmHeimat NordHessen einen Volltreffer. Mehr als 73.000 Mal wurde der Film seit Januar 2016 auf Youtube und Facebook aufgerufen und angeschaut. Verbunden mit dem Film war ein Märchengewinnspiel, an dem sich über 1.000 Besucher beteiligt haben.

Jetzt konnte der Gewinner seinen Preis einlösen: Fünf Übernachtungen und ein Candlelight-Dinner im Schlosshotel Wilhelmshöhe, freie Fahrt mit Bussen, Bahnen, einem Elektroauto sowie kostenlose Nutzung von Freizeitangeboten in Nordhessen. Norbert Janka aus Fuchstal in Oberbayern hat die sieben im Film versteckten Märchen entdeckt und wird als Höhepunkt des Gewinns eine Tour mit einem Original VW-Sambabus sowie einen Rundflug über die GrimmHeimat NordHessen erleben.

„Mit dem Imagevideo wollen wir sowohl Gäste auf die Schätze unserer Region aufmerksam machen als auch Einheimischen zeigen, wie schön es sich bei uns lebt. Mit den beeindruckenden Bildern des Imagefilms ist uns das gelungen. Wir gratulieren Herrn Janka und heißen ihn herzlich in der GrimmHeimat willkommen.“, erklärt Ute Schulte, die den Cluster Tourismus des Regionalmanagements Nordhessen leitet.

Der Film zeigt den Facettenreichtum der Urlaubsregion Nordhessen. So werden unter anderem die Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel, Mountainbikefahrer in Willingen, Handwerkstradition im Mittleren Fuldatal und die Mohnblüte am Hohen Meißner in stimmungsvollen Bildern eingefangen.

Das Video wird intensiv über die sozialen Medien kommuniziert und konnte bei Youtube und Facebook bereits über 73.000 Views generieren. Holger Schach, Geschäftsführer beim Regionalmanagement Nordhessen resümiert: „Bewegte Bilder sind ein wichtiges Kommunikationsmittel im Zeitalter der Digitalisierung. Mit dem Imagefilm zeigen wir auch Menschen, die hierher ziehen wollen, wie lebenswert Nordhessen ist.“

Quelle: GrimmHeimat Nordhessen (JH-cj)





