Zum diesjährigen Märchen- und Familienfest im Tierpark am Samstag, den 24. Juni und Sonntag, den 25. Juni bietet der Tierpark Sababurg in der Zeit von 11:00 bis 18:00 Uhr seinen großen und kleinen Besuchern ein besonderes Familienfest mit Märchen, Spiel, Spaß und Erlebnischarakter an.

Auf dem Märchenmarktplatz sind das Brüder Grimm Festival, die Deutsche Märchenstraße, der Tierpark Sababurg und viele mehr vertreten.

An beiden Tagen hat der Tierpark folgende Programmpunkte und Aktionen zu bieten:

· Das Märchentheater am Märchenlandweg zeigt tierisch-spannende Märchen

· Märchenhafte Wolfsfütterungen um 13:00 und 16:00 Uhr

· Herr Müller und seine Gitarre – Mitmachkonzert für Klein und Groß am Samstag um 12:00 Uhr und am Sonntag um 14:00 Uhr

· Märchenlesung mit der Vizelandrätin, Susanne Selbert, auf der Märchenbühne am Samstag um 14:00 Uhr

· Märchenlesung von Heiko Baumann

· Märchenmarktplatz mit märchenhaften Aktionen

· Audienz von Dornröschen und Prinz von dem Dornröschenschloss Sababurg

· Audienz von Rapunzel und Prinz von der Trendelburg am Sonntag

· Sababurger Märchenstraße in Zusammenarbeit mit den Grundschulen aus der Region

· Kostümprämierung für unsere kleinen Besucher im Märchengewand um 17:30 Uhr

· Märchenrallye für die gesamte Familie

· Mini-Nähworkshops von der Nähwerkstatt Grebenstein

Das Brüder Grimm Festival wird am Sonntag mit einer Buttonmaschine vor Ort sein. Jedes Kind darf seinen Button selber machen.

Darstellendes Handwerk mit Märchenschmiede, Märchenglasschleiferei, Märchenspinnstube und Märchentee runden das erlebnisreiche Programm ab.

Zudem findet am Sonntag um 11:00 Uhr der Märchengottesdienst in der Kirchenscheune statt. Hier wird das Märchen „Rotkäppchen und der böse Wolf“ unter Mitwirkung des Lippoldsberger Posaunenchores gezeigt.

Die Flugkünste von Adler, Falke und Co. kann man bei den Greifvogelvorführungen bestaunen. Sie finden an beiden Tagen um 11:30 Uhr, 14:00 Uhr und 16:15 Uhr statt.

Täglich kommentierte Schaufütterungen bei Fischotter, Pinguinen, Erdmännchen & Co. bringen Ihnen unsere Tiere näher. Unsere Tierpflegerinnen und Tierpfleger erzählen allerlei Wissenswertes und Spannendes über ihre Schützlinge und ihre Lebensweisen.

Die Jahreskarten 2017 für den Tierpark Sababurg gibt es wieder zu tierisch günstigen Preisen. Wer jetzt noch keine Jahreskarte hat, sollte seine Jahreskarte

schnellstens erwerben und sich zusätzlich zur Jahreskarte den Bonus-Coupon für eine kostenlose Kaffeespezialität des Gasthauses „Zum Thiergarten“ sichern.

Gut erreichbar mit dem NVV. Mit der Buslinie 190 von Hofgeismar und Hann. Münden sowie der Buslinie 192 von Hofgeismar und Gieselwerder entspannt direkt zum Tierpark. Weitere Infos finden Sie unter www.tierpark-sababurg.de

Quelle: TIERPARKVERWALTUNG SABABURG (JH)





