Kleine und große Märchenfans lockt das Fest in den Stadtpark, die sich dort in die Welt der Hexen und Zauberer, der Elfen und Zwerge, der Verwunschenen und Bereicherten versetzen lassen. Wer möchte an diesem Tag nicht selbst eine von diesen magischen Figuren sein und – fantasievoll verkleidet – in das wundersame Märchenland eintauchen. Doch nicht nur die Seele soll beglückt nach Haus zurückkehren, auch der Gaumen findet so mancherlei Schmackhaftes.

TK: 3,00 € (Erwachsene), 1,00 € (Kinder)

Das Programm

10.30 Uhr, Bühne: Der Kriechtunnel ist geöffnet

11.00 Uhr, Bühne: Das Fest beginnt: Begrüßung durch Schauspieler Thomas Hof, Stefan Becker plaudert als Wilhelm Grimm aus dem Nähkästchen,

ab 11.00 Uhr, Park: Töpfern an der Zaubertöpferscheibe

11.15 Uhr, Bühne: Band Rabenzauber, Märchenhafte Tänze mit Derwischan

11.30 Uhr, Park: Das Spielraumtheater präsentiert das Märchen von Schneewittchen

11.45 Uhr, Bühne: Der Kriechtunnel ist geöffnet

12.00 Uhr, Kulturwagen: Japanisches Erzähltheater mit Thomas Hof

12.30 Uhr, Bühne: Märchenhafte Tänze mit Derwischan

12.30 Uhr, Park: Bubble-Zauberspaß

12.45 Uhr, Zipfeldach: Märchenlesung mit Rosel Scherer

13.15 Uhr, Bühne: Stefan Becker plaudert als Wilhelm Grimm aus dem Nähkästchen

14.00 Uhr, Bühne: Tanzgruppe Carolin Herbst

14.00 Uhr, im Park: Das Spielraumtheater präsentiert das Märchen von Schneewittchen

14.15 Uhr, Bühne: Märchenhafte Gäste stellen sich vor

14.45 Uhr, Bühne: Umzug der Märchen- und Symbolfiguren mit allen

gewandeten Besuchern des Märchenfestes

15.00 Uhr, Bühne: Stefan Becker plaudert als Wilhelm Grimm aus dem Nähkästchen

15.00 Uhr, im Park: Musik aus der Zauberwelt mit Flamme e Fabulee

15.30 Uhr, Bühne: Märchenhafte Tänze mit Derwischan

15.30 Uhr, Kulturwagen: Japanisches Erzähltheater mit Thomas Hof

15.45 Uhr, Bühne: Kulturstall Deute mit einem lustigen Märchenmedley

16.00 Uhr, im Park: Das Spielraumtheater präsentiert das Märchen von Schneewittchen

16.20 Uhr, Bühne: Der Kriechtunnel ist geöffnet

16.20 Uhr, Kulturwagen: Märchenlesung mit Hilla Kräling

17.00 Uhr, Bühne: „Das tapfere Schneiderlein“ mit dem Gallitheater – Wiesbaden

17.45 Uhr, Bühne: Band Rabenzauber

Im Park selbst erwartet Sie ein munteres Treiben mit Märchen- und Symbolfiguren, Spielleuten und Kräuterhexen.

Weitere Aktionen:

Ganztägig

Märchenhaft gekleidete Gäste erwartet eine kleine Aufmerksamkeit beim Eintritt

Bogen schießen

Die Schlossberglangohren sind zu Gast im Park

Töpfern an der Zaubertöpferscheibe

Hennamalerei

12.30 – 16.30 Uhr: Bubble-Zauber im Parkgelände

13.00 – 17.00 Uhr: Spiel-, Bastel- und Mitmachaktionen für Klein und Groß

Hennakunst auf der Hand

14.00 Uhr: Planwagenfahrt mit dem Ferienhof Emstal, Dauer ca. 1 Std., Kosten 5 € p.P., mit Anmeldung beim Märchenfest an der Kasse zum Altenheim Eben Ezer

15-17 Uhr: Zu jeder halben und vollen Stunde werden kleine Planwagenfahrtenmit dem Ferienhof Emstal angeboten, Dauer ca. 20 Min., Abfahrt im Park, Höhe Kasse eben Ezer, Kosten 1 € p.P.

Für das leibliche Wohl sorgt die Gastronomie mit kulinarischen Köstlichkeiten und Erfrischun

Quelle: Stadt Gudensberg (JH)





