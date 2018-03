Herkules für Besucher erst wieder ab Ostern geöffnet

Ab Karfreitag, den 30. März, sind Herkules und Oktogon wieder für Besucher geöffnet. Aufgrund der laufenden Instandsetzungsarbeiten verzögert sich der Beginn der Saison am Herkules um 14 Tage.

Ab Ostern laden der nahende Frühling und die warmen Sonnenstrahlen dann ganz besonders zu einem Besuch des Oktogons und einem Blick über Kassel und Umgebung ein.

Öffnungszeiten Herkules mit Oktogon ab 30. März 2018:

Di – So, Feiertag 10 – 17 Uhr, Mo geschlossen

Letzter Einlass um 16.30 Uhr

Ab 1. Mai auch montags geöffnet

Die Öffnungszeiten gelten vorbehaltlich wetterbedingter Änderungen.

Eintritt: 3 Euro

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei (Tickets nur im Besucherzentrum)

Tickets für Vollzahler sind am Automaten, direkt am Drehkreuz am Oktogon und im Besucherzentrum erhältlich.

PM: Stadt Kassel (HJ)

