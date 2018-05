NVV empfiehlt: Mit Bus und Bahn zum Edersee – Freizeitvergnügen in Nordhessen locken

Verbesserte Ausflugsmöglichkeiten zum Edersee ergeben sich in diesem Jahr insbesondere durch das erweiterte Angebot der Buslinie 510 Korbach – Waldeck – Edersee – Edertal – Bad Wildungen: So gibt es jetzt alle zwei Stunden zusätzliche Fahrten ab Bad Wildungen mit Anschluss an die RB39 aus Kassel.

Diese Busse fahren auf direktem Weg über Affoldern zur Staumauer und weiter entlang der Ederseerandstraße bis Nieder-Werbe und weiter über Sachsenhausen nach Korbach. Über die neu bediente Haltestelle in Nieder-Werbe können Ausflügler jetzt die dortige Sommerrodelbahn im Zweistundentakt erreichen. In Korbach besteht Anschluss an die Züge Richtung Marburg, Brilon und Bad Arolsen/Kassel.

Zusammen mit den bestehenden Fahrten der Linie 510 ergibt sich ein stündliches Angebot zur Ostseite des Edersees – und das täglich und über das ganze Jahr. Alle Busse der Linie sind mit Fahrradträgern für bis zu 5 Fahrräder ausgestattet. Fahrgäste aus Richtung Medebach/Park Hochsauerland fahren mit der Buslinie 550 bis Korbach und steigen dort um in den Bus 510 zum Edersee. Die Abfahrtszeiten sind aufeinander abgestimmt.

Im nördlichen Bereich des Edersees verbindet die Buslinie 503 Edertal-Hemfurth und Vöhl-Herzhausen. Damit können Gäste samstags, sonn- und feiertags sowie an allen Ferienwerktagen Ausflugsziele wie die Sperrmauer, den Aquapark oder das Strandbad Waldeck erreichen. Am Nationalparkbahnhof in Vöhl-Herzhausen besteht Anschluss an die Bahnlinie RB42 Brilon – Willingen – Korbach – Frankenberg – Marburg.

Wer den südöstlichen Edersee besuchen möchte, z. B. den Baumkronenpfad, das Sperrmauer-Museum oder den Badestrand Rehbach, steigt in den Bus der Linie 515, der mit Fahrradträger zwischen Bad Wildungen und Bringhausen pendelt. In Bad Wildungen besteht Anschluss an die Bahnlinie RB39 von und nach Kassel.

Zwischen Frankenau und Herzhausen fährt die Buslinie 521 im Zweistundentakt und bindet z. B. das NationalparkZentrum Kellerwald an. Die Linie ist in der Saison ebenfalls an Wochenenden und Feiertagen unterwegs. In Schmittlotheim und Herzhausen besteht Anschluss an die RB42.

Mit der Bahnlinie RB42 Brilon – Willingen – Korbach – Frankenberg – Marburg sind die Westseite des Edersees und der Nationalpark Kellerwald-Edersee täglich und ganzjährig im Zweistundentakt, nachmittags sogar stündlich, erreichbar. Die Bahn fährt zwischen Bestwig/Brilon Stadt, Willingen, Korbach, Vöhl-Herzhausen, Frankenberg und Marburg und bietet optimale Anschlüsse an das Rhein-Main- und Ruhrgebiet.

Für alle Infos hat der NVV eine Broschüre aufgelegt, die es kostenlos in den Kundenzentren und Infopints gibt, aber auch zum Herunterladen im Internet unter https://www.nvv.de/freizeit/edersee-saisonverkehr/ zur Verfügung steht.

PM: NVV (HJ)





