Mit dem Märchenzug in die Welt der Brüder Grimm eintauchen

Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Wer Märchen liebt, hat am nächsten Wochenende mit dem NVV die Gelegenheit, in die Welt der Brüder Grimm einzutauchen. Auf einer Zug- oder RegioTram- Fahrt unterhält die bekannte Märchenerzählerin Andrea C. Ortolano, musikalisch begleitet durch den Akkordeon-Virtuosen Welf Kerner die Fahrgäste mit bekannten und unbekannten Märchen aus dem Schatz, den die Brüder Grimm hinterlassen haben.

Egal wann eingestiegen wird, immer wieder können die Fahrgäste die gespielten Erzählungen live erleben. Insgesamt vier Züge und RegioTrams sind am Nachmittag des 28. und 29. Januar zwischen Kassel und Melsungen sowie zwischen Witzenhausen und Kassel märchenhaft unterwegs. Der Eintritt ist frei, eine gültige Fahrkarte pro Fahrgast genügt.

Der NVV-Märchenzug ist zu folgenden Zeiten unterwegs:

Auf der Linie R8 von Kassel nach Witzenhausen und zurück:

Abfahrt in Kassel Hauptbahnhof um 14.46 Uhr, Gleis 11

Abfahrt in Witzenhausen Bahnhof um15.37, Gleis 2

Auf der Linie RT5 von Kassel nach Melsungen und zurück:

Abfahrt in Kassel Hauptbahnhof um 16.19 Uhr, Gleis 6

Abfahrt in Melsungen Bahnhof um 17.05, Gleis 2

Quelle: Nordhessischer VerkehrsVerbund (NVV) (JH)





Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp



Ähnliche Beiträge