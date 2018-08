©

Zur Kasseler Museumsnacht am 1. September 2018 erwartet die Stadt Kassel wieder tausende von Besucherinnen und Besuchern aus ganz Nordhessen. Damit sie dafür den öffentlichen Nahverkehr in Stadt und Region nutzen, haben die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft und der Nordhessische Verkehrsverbund gemeinsam mit der Stadt Kassel das Angebot für Zug, Tram und Bus für diesen Abend umfangreich ergänzt.

Das KombiTicket, das sowohl für den Eintritt in die Museen und Kultur-einrichtungen als auch für den Nahverkehr gilt, bietet die Reisemöglichkeiten aus dem gesamten Gebiet des Nordhessischen Verkehrsverbundes: von Bad Karlshafen bis nach Haunetal und von Bromskirchen bis nach Wanfried. Es kostet 9 Euro (ermäßigt 6 Euro) und gilt für einen Erwachsenen und bis zu drei Kindern unter 12 Jahren. Es berechtigt zur Fahrt mit den Fahrzeugen des NVV im gesamten NVV-Gebiet schon ab 13 Uhr bis Betriebsschluss.

Alle Veranstaltungsorte sind in der Museumsnacht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Der Linienverkehr im KasselPlus-Gebiet aber auch in ganz Nordhessen wird durch zusätzliche Trams, Busse, RegioTrams und Regionalzüge ergänzt. Alle Sonderverkehre für die Hin- und Rückreise finden sich in der individuellen Online-Fahrplaninfo über www.nvv.de oder telefonisch abrufbar bis 2.30 Uhr über das gebührenfreie NVV-ServiceTelefon unter 0800 939 0800.

Der Vorverkauf des MuseumsnachtTickets hat bereits begonnen. MuseumsnachtTickets gibt es bei den Kasseler Museen, Kassel Marketing, Kiosk am Königsplatz, Kiosk am Rathaus, in den NVV-Kundenzentren, NVV-InfoPoints, der NVV-Mobilitätszentrale in Eschwege und an den Automaten in den Trams und RegioTrams sowie in den Bussen im Stadtverkehr Kassel. Das MuseumsnachtTicket kann nicht an DB-Fahrkartenautomaten und in Regionalbussen gelöst werden.

Hintergrundinformationen zur Museumsnacht Kassel 2018.

Die Kasseler Museumsnacht gehört zu den kulturellen Höhepunkten im Veranstaltungskalender der Region. Über 40 Museen und Kultureinrichtungen bieten am Samstag, den 1. September 2018 von 17 bis 1 Uhr ein vielseitiges Programm unter dem Motto „Augen auf!“.

Seit 1999 findet die Kasseler Museumsnacht jährlich statt – mit Ausnahme der documenta-Jahre – und ist längst über Nordhessen hinaus eine bekannte Marke. Seit seiner Einführung 2003 ermöglichte das KombiTicket bereits die Nutzung von Tram und Bus sowie den Eintritt in die Museen und Kultur-einrichtungen, ab 2016 auch die Nutzung des regionalen Bus- und Schienenverkehrs.

Informationen zum Zusatzverkehr in der Region und in der Stadt Kassel

Sonderverkehr auf den RegioTram-Linien (RT), den Regionalzügen und dem Bus 500

und dem Bus 500

Auch bei der RegioTram, den Regionalzügen und dem Bus 500 werden die regulären Fahrten durch zusätzliche Fahrten im Spätverkehr verstärkt.

RT4 Kassel – Wolfhagen, letzte Fahrt ab Königsplatz 0.45 Uhr

Bus 500 Kassel, Bahnhof Wilhelmshöhe · Hauptbahnhof · Rathaus/

Fünffensterstr. · Bad Wildungen, zusätzliche Spätfahrt ab Kassel-Hauptbahnhof um 1.16 Uhr

Alle anderen RT-Linien fahren im regulären Spätverkehr:

RT1 Kassel – Hofgeismar-Hümme ab Königsplatz 0.15 Uhr

RT5 Kassel – Melsungen ab Rathaus/Fünffensterstraße 0.13 Uhr

R8 Kassel – Göttingen ab Hauptbahnhof 0.46 Uhr

RE98 Kassel – Schwalmstadt-Treysa, ab Hauptbahnhof 1.20 Uhr,

Folgende Bus-Linien werden um eine Stunde verlängert und binden die Busse an das Tramnetz an:



Bus 31 Platz der Dt. Einheit · Salzmann · Sandershausen· Heiligenrode

Bus 37 Kassel, Fraunhofer-Institut Hauptbahnhof · Königsplatz/Mauerstraße ·

Platz der Dt. Einheit · Forstfeld · Lohfelden · Söhrewald

Bus 40 Kassel Ihringshäuser Straße · Ihringshausen · Simmershausen ·

Rothwesten · Holzhausen

Bus 42 Kassel Ihringshäuser Straße · Ihringshausen · Simmershausen · Wahnhausen · Knickhagen · Wilhelmshausen

Bus 44 Vellmar-Dörnbergstraße – Vellmar-West – Obervellmar

Bus 47 Vellmar Nord · Espenau · Calden · Calden-Flughafen Kassel

Bus 51 Kassel Bahnhof Wilhelmshöhe · Druseltal · Baunatal Stadtmitte

Bus 53 Kassel Bahnhof Wilhelmshöhe · Brasselsberg · Altenritte · Hoof · Martinhagen· Naumburg/Bad Emstal

Bus 110 Kassel, Bahnhof Wilhelmshöhe · Ahnatalstraße · Habichtswald-

Dörnberg · Zierenberg-Oelshausen

1 Vellmar · Wilhelmshöhe

4 Druseltal über Bf Wilhelmshöhe Kaufungen/ Helsa und Hess. Lichtenau

5 Baunatal über Auestadion

7 Wolfsgraben

3 Mattenberg · Ihringshäuser Straße

5 Mattenberg über Auestadion

8 Hessenschanze · Leipziger Straße

10 Rasenallee < > Waldau, Kasseler Str.

11 Holländische Straße < > Ahnatalstraße <> Bf. Wilhelmshöhe

12 Leipziger Platz < > Waldau, Kasseler Str. (AST)

13 Auestation < > Bebelplatz

16 Auestation < > Rothenberg

17 Waldau, Kasseler Str. < > Fuldabrück

21 Brückenhof < > Druseltal (AST)

22 Druseltal < > Neuholland (AST)

23 Wilhelmshöhe < > Druseltal < > Herkules

26 Hasenhecke < > Wolfsgraben

28 Holländische Str. < > Warteberg

29 Leipziger Platz < > Gartenstadt Eichwald

91 Oberzwehren Mitte < > Hügelweg

92 Oberzwehren Mitte < > Wintertalstr.

95 Wintertalstr. < > Lindenberg

Sonderverkehr Innenstadt BUS E16

Der E16 fährt folgende Haltestellen an: Auestadion · Auebad · Orangerie ·

Drahtbrücke · Marmorbad · Staatstheater · Steinweg · Rathaus/Fünffensterstr.

(Umstieg in die Tramlinien) · Wilhelmsstraße/Stadtmuseum · Scheidemannplatz · Hauptbahnhof · Erzbergerstr. · Siemensstraße · Brandaustraße · Siemensstrasse· Erzbergerstraße · Hauptbahnhof · Scheidemannplatz · Königsplatz/Mauerstraße · Am Stern · Altmarkt · Staatstheater · Marmorbad · Drahtbrücke · Orangerie· Auebad · Auestadion Brandaustraße in Richtung KulturBahnhof ab 16.48 bis 0.18 Uhr, alle 30 Minuten

KulturBahnhof in Richtung Orangerie16.54 bis 0.24 Uhr, alle 30 Minuten

Orangerie in Richtung KulturBahnhof ab 16.53 bis 0.54 Uhr, alle 30 Minuten

KulturBahnhof in Richtung Brandaustraße 17.03 bis 0.55 Uhr, alle 30 Minuten

Anschluss an die Nachtschwärmer um 1 Uhr ab Königsplatz in alle Richtungen

Sonderverkehr Innenstadt BUS E10

Der E10 fährt folgende Haltestellen an: Hafen · Sandershäuser Straße · Platz

der Deutschen Einheit · Steinweg · Rathaus/Fünffensterstraße (Umstieg in die

Tramlinien) · Wilhelmsstraße/Stadtmuseum · Hauptbahnhof · Am Stern · Altmarkt · Platz der Deutschen Einheit · Hafen

Hafen in Richtung Hauptbahnhof ab 16.10 bis 23.50 Uhr, alle 20 Minuten

Steinweg in Richtung Hauptbahnhof ab 16.19 bis 23.59 Uhr, alle 20 Minuten

Hauptbahnhof in Richtung Hafen ab 16.28 bis 23.48 Uhr, alle 20 Minuten

Am Stern in Richtung Hafen ab 16.30 bis 23.50 Uhr, alle 20 Minuten

Sonderverkehr zwischen Innenstadt und Wilhelmshöhe (Park

Die 1E ergänzt ab 16 Uhr die Tram 1 zwischen Innenstadt und Wilhelmshöhe

und hat folgende Linienführung: Wilhelmshöhe (Park) · Kirchweg · Rathaus/Fünffensterstr. · Wilhelmsstraße/Stadtmuseum · Scheidemannplatz · Lutherplatz · Am Stern · Königsplatz · Friedrichsplatz · Rathaus · Kirchweg · Wilhelmshöhe (Park)

Letzte Tram 1E fährt um 1.47 Uhr ab Wilhelmshöhe (Park) mit Anschluss an die Nachtschwärmer am Königsplatz/Mauerstraße. Sonderverkehr zum Herkules / Beleuchtete Wasserspiele

Wegen der aktuellen Sanierung sind die Beleuchteten Wasserspiele nur eingeschränkt zugänglich. Der übliche Einstieg in die Kaskaden über den Herkules ist zwar linksseitig möglich, aber wegen der Personenbegrenzung weniger ratsam.

Stattdessen wird empfohlen, den Weg bergauf durch den Park zu nehmen oder vom Fontänenteich aus zu schauen.

Beleuchtete Wasserspiele

Beginn am Herkules um 20.45 Uhr, Fontäne 22 Uhr

Und so kommen Sie hin:

4 zum Druseltal

Königsplatz ab 19.47, 20.00, 20.17, 20.30 Uhr

Bhf Wilhelmshöhe 19.34, 19.47, 20.04, 20.17, 20.34, 20.47 Uhr

Druseltal an 19.44, 19.57, 20.14, 20.27, 20.44, 20.57 Uhr Umstieg in den 22 oder 23 zum Herkules 22 oder 23 zum Herkules ab Endstation 4

Druseltal ab 19.32, 19.40, 19.55, 20.10, 20.20, 20.25, 20.30, 20.40, 20.50, 20.55 Uhr

Mit den Wasserspielen bergab zu laufen ist auch möglich. An der Haltestelle Wilhelmshöhe(Park) geht es dann wieder mit der Linie 23 zum Parkplatz „Besucherzentrum am Herkules“ weiter.

23 letzte Abfahrten Wilhelmshöhe Park ab 22.10, 22.30, 22.45, 22.55, 23.10, 23.20, 23.30, 23.40, 23.55 Uhr

PM: Stadt Kassel (HJ)