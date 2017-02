NHR war für die zahlreichen nordhessischen Oldtimerfans in Bremen

Werbung Werbung



Bremen Classic Motorshow markiert den Saisonstart Oldtimermesse mit konstant hohen Besucherzahlen.

Aufgefallen: Ein total vergammeltes VW Hebmüller Cabriolet von 1949 stand zum Verkauf. Außer der Grundform war eigentlich nichts mehr zu gebrauchen. Das dachten die vielen Zuschauer, die das Wrack umlagerten. Doch nach wenigen Stunden war das Cabrio verkauft. Der Preis wurde nicht verraten. Hier hat sich jemand viel Arbeit vorgenommen ……….. es wird sich lohnen: gut erhaltene Hebmüller Cabrios werden für Preise um 190 000.- € gehandelt.

Das lang gesuchte Ersatzteil finden, Raritäten und Unikate bewundern, Gleichgesinnte zum Fachsimpeln treffen oder den „neuen“ Oldtimer oder Jungen Klassiker für die nächste Ausfahrt erstehen – dafür kamen 45.577 Besucher bis Sonntag, 5. Februar, zur Bremen Classic Motorshow in die Messe Bremen. Damit konnte die 15. Ausgabe das hohe Vorjahresniveau leicht übertreffen (44.612). „Hier fällt der Startschuss für die Oldtimersaison. Die Zahlen belegen, dass die Bremen Classic Motorshow ein fester Termin für die Szene ist und der Handelsplatz für Klassiker auf zwei und auf vier Rädern zu Jahresbeginn“, sagt Frank Ruge, der Projektleiter der Oldtimermesse.

Die beiden Sonderschauen zu Karmann und Zündapp sorgten für viel Aufmerksamkeit. „Gerade das zeichnet die Bremen Classic Motorshow aus – selten zu sehende Einzelstücke wie den Hanomag Partner (1951) oder das Urmodell des Karmann Ghia von 1953 einem breiten Publikum zugänglich zu machen“, erklärt Ruge. Für Begeisterung bei den Besuchern sorgte auch das Angebot der rund 660 Aussteller aus zwölf Nationen, die sich über gute Verkaufszahlen freuen konnten. Knapp die Hälfte der Besucher nahm eine Anreise von über 100 Kilometer (47,8 Prozent) auf sich, rund zehn Prozent reisten mehr als 300 Kilometer, um in Bremen dabei zu sein. „Das zeigt die Freude über das Ende der winterlichen Zwangspause“, erklärt Ruge das hervorragende Ergebnis.

Der Termin für die nächste Bremen Classic Motorshow steht bereits fest. Sie findet statt von Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. Februar 2018, in der Messe Bremen. Mehr Infos auch unter www.classicmotorshow.de.

© M. Kittner





