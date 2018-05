Am Himmelfahrtstag, Donnerstag, 10. Mai, von 15:00 bis 17:00 Uhr ist es soweit: Melodien für Millionen auf der Konzertbühne im Eingangsbereich.

Unter der Leitung von Manni Schmelz geben die nordhessischen Tenöre ein Konzert, das sicherlich alle Besucher in ihren Bann ziehen wird.

Vorbild dieser Gruppierung sind die weltberühmten Opernsänger Domingo, Pavarotti und Carreras.

Ihre Konzerte begeisterten Zuhörer weltweit. Auf Grund des Erfolgs werden die Tenöre vielfach durch verschiedene Formationen nachgeahmt.

So auch durch die nordhessischen Tenöre, die durch den rührigen Lohfeldener Vollblutmusiker Manni Schmelz zusammengebracht wurden und seitdem bundesweit beachtliche Erfolge zu verbuchen haben.

Es lohnt sich also ganz besonders, am 10. Mai in den Tierpark Sababurg zu kommen.

Ein gesonderter Eintritt wird nicht erhoben; es gelten lediglich die normalen Eintrittspreise.

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Tel.: 05671-7664990 bei der Tierparkverwaltung Sababurg.

PM: Tierparkverwaltung Sababurg (HJ)





