Werbung Werbung

Obstbaumschnitt für Hobbygärtner (für Kinder ab 8 Jahre, Erwachsene und Familien)

Samstag, 04. November 2017, 10.00 bis 15.00 Uhr

Ort: Wassererlebnishaus Fuldatal, Junghecksweg 9, Fuldatal – Simmershausen

Anmeldung bis 01.11.2017 ist erforderlich!

Am Samstag, 04.11.2017 sind alle Erwachsenen, Familien und vor allem Kinder ab 8 Jahre herzlich zum traditionellen Obstbaumschnittkurs im Wassererlebnishaus in Fuldatal-Simmershausen, Junghecksweg 9 eingeladen. Monica Klusmann und Vera Einig erwarten alle kleinen und großen Hobbygärtner um 10.00 Uhr.

Wie in jedem Jahr wollen wir wieder die Fuldataler Patenobstbäume rund ums Wassererlebnishaus in Form bringen, denn ein regelmäßiger Schnitt sorgt für eine gute Ernte. Zusammen mit der Gemeinde Fuldatal veranstaltet der Förderverein des Wassererlebnishauses heute einen praktischen Obstbaumschnittkurs für Einsteiger und Fortgeschrittene. Nutzen Sie die Gelegenheit und erlernen oder vertiefen Sie unter fachkundiger Anleitung die wichtigsten Grundlagen des Obstbaumschnitts, die Sie auch im eigenen Garten einsetzen können. Oder werden Sie selbst Obstbaumpate in Fuldatal.

Auch Kinder können mithelfen (unter Aufsicht der Eltern). Damit alle bei Kräften bleiben, gibt es ein warmes Mittagessen zum Selbstkostenpreis (5,00 €). Wichtig: Bitte wetterangepasste, warme Arbeitskleidung und -handschuhe tragen. Möglichst eigene Geräte mitbringen (besonders Leitern, Teleskopsägen und –astscheren).

Weitere Informationen und Anmeldung bis 01.11.2017 : Wassererlebnishaus Fuldatal (0561/9812346, info@wassererlebnishaus-fuldatal.de, www.wassererlebnishaus-fuldatal.de). Es entsteht ein Kostenbeitrag von 5,00 € pro Teilnehmer.

PM: Nicole Humburg (HJ)





Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp