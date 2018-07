Samstag, 18. August 2018, 09.00 bis ca. 15.00 Uhr nach dem Einpacken

Treffpunkt: Grebenstein, Kräutersalon, Hofgeismarer Str. 1

Ihre verbindliche Anmeldung ist erforderlich!

Am Samstag, 18.08.2018 sind alle Interessierten herzlich zu einer Pilzwanderung und anschließender Feuerküche eingeladen. Treffpunkt mit Roman Krettek ist um 09.00 Uhr der Kräutersalon in Grebenstein, Hofgeismarer Str. 1.

Roman Krettek ist Pilzsachverständiger und sammelt mit uns – bei etwas Glück in der Witterung – Steinpilze und andere Arten des Spätsommers im Reinhardswald! Wir fahren in Fahrgemeinschaften und erkunden etwa 1,5 Stunden lang Pilze in Fichten-Mischwald. Roman Krettek wird einen „Pilztisch“ auslegen und die Merkmale der wichtigsten Speise-Pilze anschaulich erklären. Vorbildung ist nicht erforderlich. Ab etwa 10.30 Uhr bereiten wir die Pilze am offenen Feuer an einer Jagdhütte im Reinhardswald zünftig zu. Für Wildbret sorgt die Kräuterfrau, so dass auf jeden Fall ein überraschendes und reichhaltiges Lagerfeuer-Buffet zubereitet wird. Änderungen wetterbedingt vorbehalten. Wichtig: Festes Schuhwerk mit Profilsohlen und wettergerechte Kleidung. Auch für pilzessende Vegetarier geeignet.

Weitere Informationen und Anmeldung: Kräuterfrau Annette Zimmermann (Gartenbau-Technikerin, 0173-5343443, www.annette-zimmermann.de)

Es entsteht folgender Kostenbeitrag: nur Wanderung 15,00 € pro Person, Wanderung und Feuerküche 65,00 € pro Person

PM: Region Kassel-Land e.V. (HJ)