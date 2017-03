Roaming-Gebühren werden abgeschafft

Wie die Zeit vergeht. Noch vor vier Jahren haben wir davor gewarnt, das Smartphone im Urlaub unbedacht zu verwenden. Nun scheint die Zeit gekommen, dass diese Probleme der Vergangenheit angehören — zumindest in der EU.

Gemäß einer Mitteilung des Europäischen Parlaments vom 1. Februar werden die Roaming-Gebühren zum 15. Juni 2017 EU-weit abgeschafft. Die Mobilfunkkosten liegen damit im Urlaubsland auf dem Niveau wie im Heimatland:

Mobile roaming charges for EU consumers will end on June 15, 2017, enabling them to call and transfer data across borders from another EU member state for the same cost as at home.