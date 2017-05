Werbung Werbung



Am Wochenende ist Einiges los am Kassel Airport:

Von Freitag bis Sonntag werden wir viele spannende Oldtimer (PKW’s) am Flughafen auf dem Parkplatz P1 vor dem Terminal haben. Die Teilnehmer der Tour Amical werden bei uns eintreffen an allen drei Tagen und per Flugzeug weiter fliegen nach Prag.

Am Freitag erwarten wir etwa 50 Personen mit ihren Fahrzeugen gegen 15/15:30 Uhr (der Flieger startet dann gegen 17 Uhr, die Fahrzeuge werden auf Trucks verladen)

Am Samstag und Sonntag erwarten wir jeweils etwa 100 Personen+Fahrzeuge um 15:00 und 17:00 Uhr (Flieger startet jeweils um 17 und 20:30 Uhr).

PM: Flughafen GmbH Kassel





