Europas größte Show der Weihnachtsmusik erstmals in Göttingen

Oldenburg, 13. November 2017; In einer einzigartigen Live-Show präsentiert das „Royal

Christmas Orchestra“ zusammen mit Stars wie Gil Ofarim, Tom Beck und Isabel Edvardsson am 14. Dezember 2017 um 19.30 Uhr in der Lokhalle Göttingen die beliebtesten internationale Weihnachtssongs.

In der dreistündigen Show können sich die Gäste auf Klassiker wie „Hallelujah“, „Do they know it´s Christmas“ und „Last Christmas“ freuen. Das große Finale, bei dem alle Künstler zusammen performen, wird ein absolutes Highlight. „Let it Snow“ in the „Winter Wonderland“ wünschtsich Moderator und Frank Sinatra Interpret Jens Sörensen für die Show.

Passend zur Weihnachtszeit lassen Lichter und Farben bei „White Christmas“ die gesamte

Lokhalle in festlichem Licht erstrahlen. Die fulminante Bühne über mehrere Ebenen garantiertein unvergessliches Showerlebnis. Songs von Legenden wie Frank Sinatra, Doris Day und George Michael, sowie von Top-Stars wie Mariah Carey, Bryan Adams und Paul McCartney, werden die Besucher in weihnachtliche Vorfreude versetzen.

Ein großer Chor und die Tänzerinnen „Santa Babys“ runden Europas größte Weihnachtsshow ab. Vor allem bei den deutschen Weihnachtsklassikern ist das Mitsingen erwünscht und die besinnliche Stimmung dürfte selbst alle Weihnachtsmuffel mitreißen.

Zu einem außergewöhnlich gelungenem Weihnachtsfest gehört natürlich auch die ein oder

andere Überraschung: Ob weiße Weihnacht in der Show Wirklichkeit wird, zeigt sich am

Donnerstagabend ab 19.30 Uhr in der Lokhalle. Mehr als 70 Künstler machen aus der Show ein magisches Weihnachtswunder zur schönsten Zeit des Jahres – garantiert keine stille Nacht!

Tickets und Preise:

– Tel. 0441-20 50 920

– www.whitechristmas.de/#termine-tickets

– bei allen Vorverkaufsstellen

– ab 44,90 € inkl. Vorverkaufsgebühr/ ab 35,90 € (Kinder bis 14 Jahre)

Vip-Tickets / Auch als Weihnachtsfeier-Special für Gruppen buchbar:

– Sitzplatz in bester Kategorie

– Fingerfood (warm/kalt), Bier, Wein und Softdrinks in der Pause und nach der Show

– Meet&Greet mit den Künstlern nach der Show

– Nur telefonisch buchbar: Tel. 0441-20 50 910

– Preis: 129,50 €

PM: Vera Jansen-Cornette (HJ)

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp