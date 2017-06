Werbung Werbung



Sonntag, 25. Juni 2017, 11.00 bis 17.00 Uhr / 14.30 Uhr: Burgführung

Ort: Info-Zentrum mit Kiosk auf der Weidelsburg (zwischen Wolfhagen-Ippinghausen und Naumburg)

Treffpunkt für die Führung: 14.30 Uhr/Weidelsburgparkplatz (ca. 1,5 Std.)

Am Sonntg, 25.06.2017 startet um 11.00 Uhr der „Tag der Burgen und Schlösser“ an der Weidelsburg (Info-Zentrum mit Kiosk zwischen Wolfhagen – Ippinghausen und Naumburg). Wer Lust auf eine Burgführung hat kann sich um 14.30 Uhr am Weidelsburgparkplatz einfinden und ca. 1,5 Stunden mehr über die Burg erfahren.

Anlässlich des Tags der Burgen und Schlösser der GrimmHeimat Nordhessen wird das Info-Zentrum mit Kiosk auf der Weidelsburg geöffnet sein. Der Historiker Bernd Klinkhardt wird um 14.30 Uhr ab dem Weidelsburgparkplatz eine kostenlose Burgführung anbieten (mit Aufstieg zur Burg ca. 900 m, Dauer ca. 1,5 Std.). Im Anschluss an die Führung wird gegen 16.00 Uhr Claire Bénard alias Korydwenn die Besucher mit einer Auswahl an mittelalterlichen Gesängen erfreuen.

Quelle: Region Kassel-Land e.V. (JH)





