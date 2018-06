Sommerferien in der Natur erleben!

Damit den Kindern und Erwachsenen zu Hause nicht langweilig wird, bietet der Tierpark viele abwechslungsreiche und spannende Aktionen an.

Unser Wolfsrudel genießt das angenehme Wetter in den Ferien ebenso wie viele Schulkinder, denn in der Zeit vom 27. Juni bis zum 03. August finden zweimal in der Woche öffentliche Wolfsfütterungen statt: Jeden Mittwoch um 17 Uhr und jeden Freitag um 15 Uhr können sich Interessierte am Wolfsgehege treffen und viel wissenswertes über unsere Wölfe erfahren.

Auch in den Sommerferien finden unsere täglichen Tierfütterungen statt, bei denen unserer Tierpfleger gerne über ihre Schützlinge berichten. Was fressen Erdmännchen gerne? Wie heißen unsere Luchse? Warum haben die Kattas einen schwarz-weiß gestreiften Schwanz? Wie viele Jungtiere gibt es dieses Jahr bei unseren Pinguinen? Dies und vieles mehr kann man bei folgenden kommentierten Schaufütterungen erfahren:

10:00 Uhr Fischotterfütterung

10:30 Uhr Pinguinfütterung

11:00 Uhr Erdmännchen- und Kattafütterung

13:30 Uhr Vielfraß- & Luchsfütterung

14:30 Uhr Fischotterfütterung

15:00 Uhr Pinguinfütterung

15:15 Uhr Waschbärenfütterung

15:30 Uhr Erdmännchen- und Kattafütterung.

Auch die Greifvogelflugschau findet in den Sommerferien täglich, außer montags, statt. Um 11:30 Uhr, 14:00 Uhr und 16:15 Uhr kann man majestätische Adler, lautlose Eulen und pfeilschnelle Falken beobachten.

Und auch wenn keine Veranstaltung oder öffentliche Fütterung besucht wird gibt es viel zu sehen im Tierpark, denn im Sommer kann man auf fast allen Weiden Jungtiere beobachten:

Fohlen bei den Eseln, Exmoor-Ponys, Przewalskipferden und Tarpanen, Kälber bei den Wisenten, Heckrindern und dem Roten Höhenvieh, Frischlinge bei den Wildschweinen, Lämmer bei den Skudden, Heidschnucken, Walachenschafen, Ouessantschafen und Leineschafen, Zicklein bei den Walliser Schwarzhalsziegen und Thüringer Waldziegen, Zwergziegen, Küken bei den Lachshühnern, Vorwerkhühnern, Wellensittichen und Goldfasanen, Gössel bei den Graugänsen, Hirschkälber bei den Damhirschen und Dybowskihirschen, den amerikanischen Rothirschen und den europäischen Rothirschen und ein Kängurujungtier im Beutel seiner Mutter.

Auch für das leibliche Wohl ist Bestens gesorgt:

Der neue Imbiss im Eingangsbereich – mit seinen Terrassen an der historischen Tierparkmauer – ist täglich von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr geöffnet und bietet verschiedene Snacks wie Pommes, Sababurger Bratwurst, Kartoffeltaschen und den Saba-Burger an.

Auch die Stuga an der Elch-Lodge bietet in den Sommerferien täglich (außer montags) von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr kalte Getränke, Kaffeespezialitäten, Kuchen und Pizza an.

Das „Gasthaus zum Thiergarten“ im Eingangsbereich bietet eine große Auswahl klassischer und regionaler Speisen und hat auf der Sonnenterasse Platz für 120 Personen. Ideal, um einen langen, ereignisreichen Tag ausklingen zu lassen oder sich für das nächste Abenteuer zu stärken!

Wir haben jeden Tag in den Ferien von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr geöffnet und freuen uns auf Ihren Besuch!

PM: Tierpark Sababurg (HJ)