Wilde Früchte, Kräuter und Samen – Wildkräuter im September (Kräuterwanderung mit Verkostung)

Sonntag, 03. September 2017‚ 14.00 bis ca. 17.00 Uhr

Treffpunkt: Zierenberg, Naturparkzentrum Habichtswald, Auf dem Dörnberg 13

Ihre Anmeldung ist erforderlich!

Wilde Früchte, Kräuter und Samen – entdecken Sie Wildkräuter im September!

Am Sonntag, 03.09.2017 sind alle Interessierten herzlich zu einer ca. 3-stündigen Kräuterwanderung mit Verkostung eingelanden. Treffpunkt mit Tanja Tempel von NaturPur-Naturerlebnisse ist um 14.00 Uhr am Naturparkzentrum Habichtswald in Zierenberg, Auf dem Dörnberg 13.

Auch im September hat die Natur noch viel zu bieten. An Bäumen und Sträuchern hängen nun Früchte und Beeren und auch bei den Wildkräutern gibt es noch so einiges zu entdecken. Es können letzte Blätter, Blüten und Samen geerntet werden. Neben vielen Informationen zum Sammeln, zur Verarbeitung und zu Heilwirkungen wird es bei der Wanderung ein kleines Picknick geben, bei dem leckere Wildkräuterköstlichkeiten vernascht werden können!

Weitere Informationen und Anmeldung: NaturPur-Naturerlebnisse, Tanja Tempel (05606/5323205, 0177/6877522, kontakt@naturpur-naturerlebnisse.de, www.naturpur-naturerlebnisse.de). Es entsteht ein Kostenbeitrag von 12,00 € pro Person (inkl. Imbiss).

Quelle:Region Kassel – Land e. V. (HJ)





