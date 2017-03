Wildnistour Schottland

Werbung Werbung



Abenteuerliche Trekkingtour in den Sommerferien in Schottland

In den hessischen Sommerferien veranstaltet die NAJU Hessen vom 24.7. bis 11.8.2017 eine Wildnistour für Jugendliche ab 14 Jahren und junge Erwachsene im Cairngorm-Nationalpark in Schottland. Im Mittelpunkt der Ferienfreizeit stehen Trekking und das Erleben der wilden Natur

Auf der knapp dreiwöchigen Wildnistour erkunden die Teilnehmer die schottische Bergwelt des Cairngorm-Nationalparks nur mit dem, was sie im Rucksack bei sich tragen. In drei Kleingruppen erforschen die Jugendlichen die schottische Wildnis, verpflegen sich selbst und bauen abends gemeinsam mit einfachen Zeltplanen ihr Nachtlager auf. Erfahrene Wildnisführer zeigen den Gruppen die Wildtiere und Pflanzen der Region und vermitteln ihnen das wichtige Know-How zum Leben in der freien Natur. So lernen die Jugendlichen z.B. den Umgang mit Karte und Kompass, das Einrichten von einfachen Lagern und das Outdoor-Kochen kennen.

Der Teilnehmerbeitrag beträgt 630 € und umfasst die Hin- und Rückfahrt ab Wetzlar sowie die Verpflegung und Betreuung auf der Tour. Weitere Informationen gibt es bei der Naturschutzjugend Hessen e.V., Tel.: 06441-946903, E-Mail: mail(a)NAJU-Hessen.de, Web: www.NAJU-Hessen.de.

Quelle: NABU (JH)





