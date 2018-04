München (ots) – Zusammenarbeit der beiden reichweitenstärksten Magazine Deutschlands / Mehr als 25 Mio. Leser werden mit Informationen und lebensrettenden Faltplänen zum Thema Erste Hilfe versorgt

Erstmals kooperieren Apotheken Umschau und ADAC Motorwelt, die beiden reichweitenstärksten Magazine Deutschlands, miteinander. Ziel einer gemeinsamen Aktion der in wenigen Tagen erscheinenden Novemberausgaben ist es, die Leser für das Thema „Erste Hilfe“ zu sensibilisieren und sie mit allen relevanten Informationen zu versorgen, die im Zweifel Leben retten können. Thematischer Schwerpunkt beider Ausgaben ist die Erstversorgung bei Unfällen und in lebensbedrohlichen Situationen.

„Laut einer repräsentativen Umfrage der Apotheken Umschau wissen zwölf Prozent der Autofahrer nicht, wo sich ihr Verbandkasten im Fahrzeug befindet. Geschweige denn, was dieser beinhaltet. Es besteht also ganz konkreter Handlungsbedarf“, so Andreas Arntzen, CEO des Wort & Bild Verlages. ADAC-Geschäftsführer Alexander Möller: „ADAC Motorwelt und Apotheken Umschau sind als reichweitenstarke Medienmarken perfekt geeignet, um gemeinsam auf eines der wichtigsten gesellschaftlichen Themen – Lebensrettung im konkreten Notfall – aufmerksam zu machen.“

Eine europaweite Umfrage von Deutschem Roten Kreuz und ADAC hatte ergeben, dass sich in Deutschland zwar 72 Prozent der Menschen zutrauten, im Ernstfall Hilfe zu leisten. Allerdings konnte sich nur ein Drittel der Befragten tatsächlich an einfache Inhalte aus dem Erste-Hilfe-Kurs erinnern. Der Apotheken Umschau und ADAC Motorwelt liegt in den Ausgaben vom 1. November 2016 ein Erste-Hilfe-Faltplan bei, der die wichtigsten Maßnahmen aufzeigt, um Verletzte und Unfallopfer medizinisch so lange richtig zu versorgen, bis ein Notarzt eintrifft. Diese Erste-Hilfe-Checkliste ist ab Anfang November auch auf den Online-Angeboten von ADAC (www.adac.de) und Apotheken Umschau (www.apotheken-umschau.de) im PDF-Format abrufbar.

PM: Wort & Bild Verlag/ PR-u. Öffentlichkeitsarbeit (HJ)

