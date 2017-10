Werbung Werbung

München (ots) – Die Herbstreisewelle nimmt jetzt richtig Fahrt auf. Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen und der Norden der Niederlande starten in die Ferien, Hamburg und Schleswig-Holstein in die zweite Woche. Urlauber aus Hessen, Dänemark und der Niederlande sind auf dem Rückweg. Mit dem höchsten Verkehrsaufkommen müssen Autofahrer rund um die Alpen und Mittelgebirge sowie auf den Routen nach Süden und an die Küsten in beiden Richtungen rechnen. Auch in Österreich, der Schweiz und Italien sollten längere Fahrzeiten eingeplant werden.

Die Staustrecken in Deutschland:

Fernstraßen von und zur Nord- und Ostsee

Großraum Berlin, Hamburg und Köln

A 1 Köln – Bremen – Hamburg

A 1/ A 3/ A 4 Kölner Ring

A 2 Dortmund – Hannover – Braunschweig

A 3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau

A 5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel

A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A 7 Hamburg – Hannover – Würzburg – Füssen/Reutte

A 7 Hamburg – Flensburg

A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A 9 München – Nürnberg – Berlin

A 10 Berliner Ring

A 11 Berliner Ring – Dreieck Uckermark

A 19 Dreieck Wittstock/Dosse – Rostock

A 24 Hamburg – Berlin

A 61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

A 93 Inntaldreieck – Kufstein

A 95/ B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

A 96 München – Lindau

A 99 Umfahrung München

PM: ADAC (HJ)





