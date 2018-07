Für Umbau der Kletterweichen Tram-Sperrungen am 14. Juli abends

Kassel, 9. Juli 2018. Trotz sommerlicher Hitze liegen die Bauarbeiten der KVG in der Kreuzung Am Stern im Zeitplan. Die KVG erneuert hier seit dem 22. Juni und bis zum Ende der hessischen Sommerferien erstmals nach 20 Jahren das komplette Gleiskreuz einschließlich 16 Weichen. Das Gesamt-Investitionsvolumen: rund 5,5 Millionen Euro.

Um den ÖPNV während der gesamten Dauer aufrecht zu erhalten, hat die KVG den Baubereich rings um die Kreuzung Am Stern in zwei Hälften geteilt. Damit Bahnen eingleisig durch die Kurt-Schumacher-Straße fahren konnten, wurden gleich zu Beginn der Bauarbeiten zwei Auflegeweichen, am Lutherplatz und am Altmarkt, installiert. Eine dritte am Holländischen Platz sorgte für den Pendelverkehr mit Straßenbahnen Richtung Vellmar. In den ersten drei Wochen wurden im westlichen Baufeld die Gleise ausgebaut und der Untergrund für die neue Trasse vorbereitet. Am 30. Juni begann der Einbau der ersten Hälfte des neuen Gleiskreuzes Am Stern.

Jetzt endet der erste Bauabschnitt und der zweite, östliche, beginnt. Dabei startet der Bauablauf von vorn: Umbau der Auflegeweichen am Lutherplatz und am Altmarkt, Ausbau der alten Gleise, Vorbereitung des Untergrundes, und etwa ab dem 21. Juli erfolgt der Einbau der zweiten Hälfte des neuen Gleiskreuzes.

Für den Umbau der Auflegeweichen, die Räumung des westlichen- und die Einrichtung des östlichen Baufeldes wird am Samstag, 14. Juli, ab etwa 20 Uhr, der Abschnitt Lutherplatz bis Altmarkt für die Bahnen gesperrt. Die Tram 1, 3, 4, und 8 aus dem Kasseler Westen fahren über die Haltestellen „Rathaus/Fünffensterstraße“ und „Ständeplatz“.

Die Tram 5 von Baunatal verkehrt ab „Scheidemannplatz“ zum Hauptbahnhof. Für die Tram 3, 6 und 7 bietet die KVG einen Bus-Ersatzverkehr zwischen „Scheidemannplatz“, „Ihringshäuser Straße“ und „Wolfsanger“, und für die Tram 4 und 8 Ersatzbusse zwischen „Scheidemannplatz“ und „Kirchgasse“.

Alle Ersatzbusse fahren Richtung Scheidemannplatz über den Steinweg. An der Haltestelle „Rathaus/Fünffensterstraße“ können Fahrgäste in die Trams der Linien 1, 4, 5, 6 und 8 in den Kasseler Süden und Westen umsteigen. Von dort verkehren die Ersatzbusse über „Wilhelmsstraße/Stadtmuseum“ und „Scheidemannplatz“ zu den Haltestellen „Königsplatz/Mauerstraße“, „Am Stern“ und zum Altmarkt.

Ab Sonntag, 15. Juli, Betriebsbeginn, fahren die Tram 1 und 5 sowie Straßenbahnen als Ersatz für die RT1 aus Richtung Vellmar nur bis zur Haltestelle „Holländischer Platz“. Die Busse und Bahnen der weiteren Linien fahren wie bereits in der ersten Bauphase. Die reguläre Bushaltestelle „Am Stern“ wird ab 15. Juli, Betriebsbeginn, wieder bedient.

Am Sonntag, 5. August, kehren nach dem Ausbau der Kletterweichen Bus- und Bahnlinien etappenweise zu ihren regulären Fahrstrecken zurück. Mit dem ersten Schultag am Montag, 6. August, sollen die Kreuzung Am Stern und die Kurt-Schumacher-Straße für den gesamten Verkehr wieder freigegeben werden.

Fußwege verlängern sich, Alternative: Auf Bus umsteigen

Weil die Bahnen für die Linie RT1 sowie Tram 1 und 5 bereits am Holländischen Platz enden, verlängert sich der Umstieg zu den Bahnlinien am Altmarkt und Lutherplatz. Die KVG empfiehlt Fahrgästen mit Ziel Holländische Straße, auf die Linie 100 auszuweichen. Die Busse dieser Linie fahren von der Haltestelle „Königsplatz/Mauerstraße“ über „Halitplatz“ zu „Holländische Straße“. Fahrgäste mit Ziel Universität Kassel können mit der Buslinie 52 ab zum Beispiel „Königsplatz/Mauerstraße“ durch die Hoffmann-von-Fallersleben-Straße zur Haltestelle „Mönchebergstraße“ fahren. An der Haltestelle „Katzenprung“ finden sie die Tramlinien 3, 6 und 7.

Ab Montag, 6. August, Betriebsbeginn, bis Freitag, 7. September, Betriebsende, verkehren die Straßenbahnen und RegioTrams vom Rathaus zur Stern-Kreuzung auch wieder durch die Königsstraße. In der Gegenrichtung werden die Bahnen montags bis freitags von 6.30 Uhr bis 17 Uhr weiter über den Scheidemann- und den Ständeplatz umgeleitet. In der übrigen Zeit fahren sie ebenfalls durch die Königsstraße.

Informationen über den ÖPNV während der Bauarbeiten in der Königsstraße und in der Kreuzung Am Stern bietet ein Flyer, der in allen Bahnen und Bussen ausliegt, in den Kundenzentren sowie in vielen Geschäften der Innenstadt erhältlich ist. Mit der NVV-App können sich Fahrgäste über den aktuellen Fahrplan informieren und einen Fahrschein kaufen. Informationen zum ÖPNV-Angebot bieten außerdem die Homepage der KVG unter: www.kvg.de und das NVV Servicetelefon unter 0800-939-0800.

