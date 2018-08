Kassel, 24. August 2018. Wegen einer internen Veranstaltung der KVV-GmbH schließen die Kundenzentren der Städtische Werke AG und der KVG AG in der Kurfürsten Galerie am Freitag, 31. August, früher.

Das NVV-Kundenzentrum der KVG ist an diesem Tag nur von 10 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Am Samstag, 1. September, bieten die Mitarbeiter persönliche Beratung wieder wie üblich von 10 bis 16 Uhr.

Das Kundenzentrum der Städtischen Werke ist am Freitag, 31. August, ebenfalls nur bis 16 Uhr geöffnet. Wie an jedem ersten Samstag im Monat, stehen am Samstag, 1. September, die Mitarbeiter von 9 Uhr bis 16 Uhr für persönliche Beratung zur Verfügung.

PM: NVV (LM)