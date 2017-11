ADAC Stauprognose für das Wochenende 1. bis 3. Dezember



München (ots) – An diesem Wochenende kommen Autofahrer auf den deutschen Autobahnen und denen im benachbarten Ausland weitgehend störungsfrei voran. Voll wird es aber in den meisten Innenstädten und rund um die Ballungsgebiete. Zahlreiche Weihnachtsmarktbesucher und Geschenkekäufer sorgen für verstopfte Straßen. Wer sich Stress auf den Zufahrten und bei der Parkplatzsuche ersparen will, sollte mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Innenstädte fahren.

Die Baustellenstrecken in Deutschland:

A 1 Köln – Dortmund und Osnabrück – Bremen

A 2 Dortmund – Hannover und Magdeburg – Berliner Ring

A 3 Nürnberg – Würzburg – Frankfurt – Köln

A 5 Basel – Karlsruhe

A 6 Kaiserslautern – Mannheim – Heilbronn

A 7 Ulm – Würzburg und Hannover – Hamburg – Flensburg

A 8 Stuttgart – Ulm

A 9 Halle/Leipzig – Berlin

A 10 Berliner Ring

A 45 Hagen – Gießen

A 93 Rosenheim – Kiefersfelden

A 99 Münchner Ostumgehung

