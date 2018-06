Der NVV bietet am 16. Juni 2018 zum Open Air in Willingen viele Möglichkeiten, den Zug für eine komfortable An- und Abreise zu nutzen.

Die Linie RB 42 Brilon – Willingen – Korbach – Frankenberg – Marburg bringt Gäste alle zwei Stunden aus Richtung Korbach, Frankenberg und Marburg nach Willingen.

Aus Kassel, Wolfhagen und Bad Arolsen besteht die Möglichkeit die Linie R4 Korbach – Bad Arolsen – Wolfhagen – Kassel alle zwei Stunden mit Anschluss in Korbach nach Willingen zu nutzen. Darüber hinaus startet ein zusätzlicher Zug ab Korbach um 10:00 Uhr Richtung Willingen.

Weitere Verbindungen gibt es aus Richtung Nordrhein-Westfalen und von Kassel mit Anschluss an die Linie RB42 über Brilon Wald.

Zurück nach Korbach, Bad Arolsen und Kassel geht es um 23.35 Uhr ab Willingen, nach Brilon Wald mit Anschluss Richtung Bestwig und Dortmund um 23.30 Uhr ab Willingen. Am frühen Abend gibt es auch eine Verbindung nach Frankenberg und Marburg um 19.21 Uhr ab Willingen. Alle Verbindungen nach Willingen finden sich in der NVV-Fahrplanauskunft unter www.nvv.de.

Der NVV empfiehlt für die Anreise und Abreise innerhalb des NVV-Gebietes das MultiTicket. Das MultiTicket Single gilt für eine Person. Das MultiTicket gilt für bis zu fünf Personen, von denen maximal zwei 18 Jahre oder älter sind. Beide Tickets gelten ab Freitag 14 Uhr bis zum Betriebsschluss am Sonntagabend.

Für Fahrten aus anderen Teilen Hessens lohnt sich das Hessenticket. Das Hessenticket kostet 35,- Euro und gilt für bis zu 5 Personen für beliebig viele Fahrten in Hessen in allen Verkehrsmitteln von RMV, NVV und VRN.

Wer aus Nordrhein-Westfalen zum Open Air nach Willingen kommen will, für den eignet sich das Schöner-Tag-Ticket NRW, denn das gilt auch bis zum Bahnhof Willingen. Es kostet 30,50 Euro für eine Person oder 45,- Euro für bis zu fünf Personen und bietet Mobilität für einen Tag im Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen.

PM: NVV (HJ)