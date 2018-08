Einige Straßenzüge werden am Freitag, 17. August, von 18 bis 24 Uhr gesperrt, da der SportScheck-RUN-Nachtlauf stattfindet. Zur Sicherheit der Läufer sind folgende Straßenzüge nicht befahrbar:

Wolfsschlucht zwischen Wilhelmsstraße und Kölnische Straße

Neue Fahrt in Fahrtrichtung Wolfsschlucht

Kölnische Straße ab Spohrstraße in Fahrtrichtung Wolfsschlucht

Oberste Gasse zwischen An der Garnisonkirche und Martinsplatz

Martinsplatz und Die Freiheit zwischen Oberste Gasse und Mittelgasse

Entenanger Richtung Königsplatz zwischen Mittelgasse und Oberste Gasse

Friedrichsplatzrandstraße zwischen Steinweg und Königsstraße

Obere Karlsstraße zwischen Friedrichsplatzrandstraße und Rathaus

Die Parkplätze auf dem Karlsplatz können weiterhin genutzt werde, allerdings ist die Zu- und Abfahrt nur über die Fünffensterstraße möglich.

Soweit es der Veranstaltungsverlauf zulässt, ist die Zu- und Abfahrt der Anlieger von/zu ihren Grundstücken möglich. Die Regelung erfolgt durch Ordner des Veranstalters.

Die Straßenverkehrsbehörde bittet die Verkehrsteilnehmer, diese Veranstaltung bei der Planung ihrer Fahrten zu berücksichtigen.

PM: Stadt Kassel (HJ)