Nach dem erfolgreichen Neustart in 2016 wird auch in diesem Jahr das Festival „Mind the Gap“ in der Fiedlerstraße, im Nordstadtpark am Kulturzentrum Schlachthof, stattfinden. Um eine sichere Durchführung zu ermöglichen, wird die Fiedlerstraße zwischen Henkelstraße und Mombachstraße von Freitag, 25. August, ab 14 Uhr bis Sonntag, 27. August, um 2 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Veranstaltung bei der Planung ihrer Fahrten zu berücksichtigen.

PM: Stadt Kassel (HJ)

