Wegen Kanalbauarbeiten muss die Korbacher Straße ab Mittwoch, 5. Juli, zwischen den Straßen Am Kranichholz und Glöcknerpfad in beiden Fahrtrichtungen für den Verkehr gesperrt werden. Eine Umleitungsstrecke für beide Fahrtrichtungen wird über Frankfurter Straße, Altenbaunaer Straße und Oberzwehrener Straße ausgeschildert.

Die Straße An der Main-Weser-Bahn kann über die Gottfried-Trippel-Straße über den gemeinsamen Geh- und Radweg erreicht werden. Die Beschilderung wird entsprechend geändert. Der Glöcknerpfad kann über die Stichstraße der Korbacher Straße angefahren werden.

Für die Radfahrer ist in der Verlängerung der Sophie-Scholl-Straße eine Umleitung über die Straße Am Kranichholz ausgeschildert. Nach Wechsel der Straßenseite kann der ursprüngliche Radweg in der Sophie-Scholl-Straße benutzt werden.

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 29. September.

Die Straßenverkehrsbehörde bittet die Verkehrsteilnehmer, diese Baustelle bei der Planung ihrer Fahrten zu berücksichtigen.

Quelle: Stadt Kassel (JH)





