Der NVV erweitert am letzten Augustwochenende anlässlich des Weinfestes in Melsungen sein Angebot auf der RegioTram-Linie 5 zwischen Kassel und Melsungen. In den Nächten vom 24. auf den 25. August sowie vom 25. auf den 26. August fährt nach Mitternacht eine zusätzliche RegioTram Richtung Kassel.

Die RegioTram RT5 fährt zusätzlich um 0.05 Uhr ab Melsungen und 0.07 Uhr ab Melsungen-Bartenwetzerbrücke und erreicht Kassel-Hauptbahnhof um 0.40 Uhr sowie die Haltestelle „Königsplatz“ um 0.50 Uhr. Hier besteht Anschluss an die Nachtschwärmerlinien

Der NVV empfiehlt für die bequeme An- und Abreise zum Weinfest Melsungen das MultiTicket zu nutzen. Das MultTicket gilt für bis zu fünf Personen, von denen maximal zwei 18 Jahre und älter sind. Es gilt 24 Stunden oder ein ganzes Wochenende.

Fahrplanauskünfte und Antworten auf alle weiteren Fragen rund um Bus & Bahn in Nordhessen gibt es beim gebührenfreien NVV-ServiceTelefon unter 0800-939-0800 und über die Internetseite www.nvv.de.

PM: NVV (HJ)