Die Wolfhager Straße im Stadtteil Harleshausen ist ab Montag, 23. Juli, um 7 Uhr bis voraussichtlich Freitag, 27. Juli, um 16 Uhr zwischen den Einmündungen Am Schulhof und Wilhelmshöher Weg für den Verkehr gesperrt. Nachdem der eigentliche Kanalbau bereits abgeschlossen ist, steht dort nun die Sanierung der Fahrbahndecke an.

Richtung Norden wird der Verkehr großräumig über Rasenallee und Ahnatalstraße umgeleitet; im Stadtteil Harleshausen führt die Umleitung über Karlshafener Straße, Am Kubergraben und Wilhelmshöher Weg wieder auf die Wolfhager Straße. Auch die Buslinien nehmen diese Strecke.

Die Straßenverkehrsbehörde will die Ampelanlagen an der Wolfhager Straße/Obervellmarer Straße/Karlshafener Straße und Ahnatalstraße/Harleshäuser Straße nach Möglichkeit an die geänderte Situation anpassen. Sie bittet aber die Verkehrsteilnehmer, die Baustelle einzuplanen.

PM: Stadt Kassel (HJ)