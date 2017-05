Kassel (ots) – „Ohne BLAU – Licht durch die Nacht“, so lautet das Motto am kommenden Freitagabend vor dem Musikpark A 7 in der Kasseler Miramstraße. Wir möchten, dass die Feiernden sowohl ohne Alkohol und Drogen als auch ohne den Einsatz von Fahrzeugen mit Blaulicht durch die Nacht kommen.

Ab 23 Uhr werden Beamte des dort zuständigen Polizeireviers Ost und der Verkehrsprävention des Polizeipräsidiums Nordhessen auf Aktionsflächen vor und im Musikpark die Besucher über die Gefahren informieren, die bei dem Konsum von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr auftreten. „Vor allem an den Wochenenden haben wir es immer wieder mit Autofahrern zu tun, die unter dem Einfluss berauschender Mittel ihre Fahrzeuge fahren“, so Polizeioberkommissar Tim Ohlwein vom Revier Ost, der gemeinsam mit seiner Kollegin, Polizeioberkommissarin Daniela Thomas, die Präventionsaktion ins Leben gerufen hat. Nachdem die Idee geboren war, nahm Oberkommissar Ohlwein Kontakt zu dem Musikparkbetreiber auf und stieß bei diesem sofort auf offene Ohren. Er unterstützt die Aktion und hat seinerseits schon vor einiger Zeit eine sogenannte „Driver-Card“ in seiner Diskothek eingeführt und honoriert die jeweiligen Fahrer, die keinen Alkohol trinken, in der Weise, dass sie alkoholfreie Getränke vergünstigt erhalten.

Alkohol-Fahrsimulator und Überschlagsimulator im Einsatz

Die Aktion wird unterstützt durch das Bundesmodellprojekt „HaLT“ (Hart am Limit), bei dem es ebenfalls um Alkoholprävention bei Kindern und Jugendlichen geht. Der Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr wird einen Alkohol-Fahrsimulator aufbauen, der eindrücklich die Beeinträchtigung beim berauschten Fahren vor Augen führt. Des Weiteren kann man in einem Überschlagsimulator der Verkehrswacht Waldeck-Frankenberg erfahren, wie es sich anfühlt, auf dem Dach zu liegen und sich aus dieser Situation befreien zu müssen. „Wir wollen niemanden mit erhobenem Zeigefinger erklären, dass man sich nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ans Steuer setzen darf“, erklärt der Erste Polizeihauptkommissar Wilhelm Küllmer. Als Leiter des Polizeireviers Ost ist es ihm vielmehr ein Anliegen, das Thema des verantwortungsbewussten Verhaltens im Straßenverkehr in den Focus zu rücken. Dabei sollen nicht nur die Fahrzeugführer angesprochen, sondern auch alle anderen motiviert werden, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen und sich für einen sicheren Heimweg entscheiden. Dafür sollen auch die in der Aktionsnacht zusätzlich stattfindenden Verkehrskontrollen durch die Polizei sorgen.

„Keine Party sollte mit Blaulicht von Rettungs- oder Polizeifahrzeugen zu Ende gehen“, so Küllmer abschließend.

Übrigens fahren auch Nachtschwärmerbusse bis kurz vor halb fünf Uhr morgens am Musikpark ab.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (JH)

