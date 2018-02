Kassel (ots) – Am kommenden Dienstag, 19:30 Uhr, findet die Regionalliga-Begegnung zwischen den Fußballvereinen KSV Hessen Kassel und Kickers Offenbach statt, die am Montag, dem 5. Februar, ausgefallen war. Das Spiel gegen die Offenbacher gehört zu den so genannten Risikospielen, die einer besonderen polizeilichen Präsenz bedürfen. Die Kasseler Polizei greift dabei auf die in der Vergangenheit bewährten Einsatz- und Parkplatzkonzepte zurück.

Wie die mit der Einsatzplanung betrauten Beamten der Polizeidirektion Kassel berichten, rechnet der Kasseler Verein mit etwa 2.500 Zuschauern. Etwa 200 bis 300 davon werden aus Offenbach erwartet, so die Schätzung der Einsatzplaner. Die Kasseler Polizei rechnet bei dieser Begegnung auch wieder mit so genannten Problemfans beider Vereine. Mit konsequenter Fantrennung soll ein Zusammentreffen der beiden Fanlager verhindert werden.

Um die Sicherheit für alle Fußballinteressierten zu gewährleisten, weist die Kasseler Polizei auf die besondere Parksituation am Spieltag hin. Der Großraumparkplatz vor der Großsporthalle zwischen „Damaschkestraße“ und „Am Auestadion“ wird nur für Gästefans, Einsatzfahrzeuge und Inhabern von VIP-Karten frei sein. Für alle anderen Zuschauer, die mit dem Auto anreisen, bestehen Parkmöglichkeiten entlang der Straße „Am Sportzentrum“ und auf dem Großparkplatz an den „Giesewiesen“. Zudem wird darauf hingewiesen, dass der Durchgang zwischen Eissporthalle und Auestadion vor, während und nach dem Spiel gesperrt sein wird, um ein Aufeinandertreffen der rivalisierenden Fangruppen bei der An- und Abreise zu unterbinden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

