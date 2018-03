Kassel (ots) – Ein unbekannter Täter hat am gestrigen Montagabend in der Rudolf-Schwander-Straße einer 39-jährigen Frau die Handtasche entrissen und ist mit der geraubten Beute in Richtung Innenstadt geflüchtet.

Die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Es soll sich um einen ca. 1,80 bis 1,90 Meter großen, etwa 30 Jahre alten Mann mit normaler Statur, weichen Gesichtszügen und kurzen hellbraunen bis dunkelblonden Haaren gehandelt haben, der mit einem weißen T-Shirt, Jeans und einer dunklen dünnen Jacke bekleidet war. Er trug Turnschuhe und eine schwarze oder dunkelblaue Basecap.

Die 39-Jährige aus Kassel stand gegen 19.30 Uhr an ihrem geparkten Auto in dem unteren Bereich der Rudolf-Schwander-Straße. Der Täter hatte sich ihr dort von hinten genähert und ihr nach kurzem Gerangel die Handtasche geraubt. Mit der Tasche, in der sich persönliche Dinge des Opfers befanden, flüchtete der Täter zu Fuß stadteinwärts in Richtung des Scheidemannplatzes. Fahndungsmaßnahmen konnten zu dieser Zeit nicht eingeleitet werden, da sich die Frau erst später an die Polizei wandte und die Tat anzeigte.

Die Ermittler des Kommissariats 35 bitten Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

