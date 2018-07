Korbach (ots) – Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei führte mit Unterstützung einer Einsatzeinheit der Bereitschaftspolizei am letzten Dienstagnachmittag Geschwindigkeitskontrollen im Bereich des Twistesees durch. Bei normalen Verkehrsaufkommen fuhren 140 Fahrzeuge durch die beiden Kontrollstellen. Bei der ersten Kontrollstelle auf der B 450 im Bereich der Zufahrt zu einem Ausflugsparkplatz stellten die Beamten in der Zeit von 14 -16 Uhr insgesamt 17 Geschwindigkeitsverstöße fest. Bei der zweiten Kontrollstelle in der Nähe der Karl-Preising-Schule waren es lediglich 4 Geschwindigkeitsverstöße.

Uwe Maier vom Verkehrsdienst zeigt sich zufrieden: „Herausragende Verstöße haben wir nicht feststellen können. Die Kontrollstellen waren so angelegt, dass die Fahrzeugführer nach einem Verstoß sofort angehalten wurden. Die festgestellten Geschwindigkeitsverstöße lagen alle im niedrigen Verwarnungsgeldbereich.“.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)