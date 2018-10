Korbach (ots) – Am vergangenen Samstagnachmittag um 16:15 Uhr war eine 77-jährige Frau aus Kronshagen, die sich zur Kur in Bad Wildungen aufhält, mit einer Freundin auf dem Fußweg unterhalb des Neuen Kurhauses unterwegs. Plötzlich kam eine unbekannte männliche Person von hinten und entzieht der 77-jährigen ihre Rucksackhandtasche von der Schulter. Der Dieb rennt anschließend mit dem Diebesgut in Richtung Pflegeheim Haus Waldeck. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, kurze schwarze Haare, gepflegtes Äußeres. Er war dunkelblau gekleidet. Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)