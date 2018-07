Ein 18-Jähriger aus Borken parkte seinen blauen VW Golf am frühen Sonntagmorgen um 2 Uhr auf dem Parkplatz am Grillplatz im Jägersburger Weg in Odershausen. Als er nach einer Stunde wieder zu seinem Auto kam, stellte er fest, dass sein Portmonee aus dem Handschuhfach verschwunden war. Unbekannte müssen es zwischenzeitlich aus dem unverschlossenen Auto gestohlen haben. In dem Portmonee befanden sich neben Bargeld auch viele persönliche Dokumente des 18-Jährigen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Bad Wildungen, Tel.: 05621-7090-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)