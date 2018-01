Korbach (ots) – In der Nacht zu Dienstag versuchten unbekannte Täter zweimal in Gaststätten in Bad Wildungen-Reinhardshausen einzubrechen. Die beiden Tatorte liegen nebeneinander im Einmündungsbereich Quellenstraße/Hombergalle.

Im ersten Fall versuchten die Täter mit einem unbekannten Hebelwerkzeug ein Fenster an der Gebäuderückseite aufzuhebeln. Dabei brachen sie auch ein Scharnier des Fensters heraus, gelangten aber nicht in die Gasträume.

Im zweiten Fall wollten sie eine Tür zu der daneben befindlichen Gaststätte aufhebeln, auch das gelang nicht.

Die Täter mussten in beiden Fällen ohne Beute flüchten. Der Gesamtschaden wird auf 600 Euro geschätzt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

