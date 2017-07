Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei sind derzeit auf der Suche nach dem bislang unbekannten Verfasser eines Hinweiszettels, da dieser offenbar Augenzeuge einer Verkehrsunfallflucht an der Wilhelmshöher Allee am Mittwochnachmittag geworden war. Mit der Veröffentlichung eines Fotos des Zettels hoffen sie nun, dass dessen Verfasser auf den Fall aufmerksam wird und sich bei der Polizei als Zeuge meldet. Er oder sie könnte für die weiteren Ermittlungen bedeutsame Angaben zum bislang unbekannten Fahrer und Unfallverursacher machen.

Die aus dem Landkreis Kassel stammende 55-jährige Halterin eines weißen 2er BMW hatte ihren Pkw am Mittwochnachmittag nur für rund zehn Minuten, in der Zeit von 16:20 bis 16:30 Uhr, auf dem Parkstreifen in der Wilhelmshöher Allee, in Höhe der Hausnummer 268, in Fahrtrichtung „Bergpark“ abgestellt. Besonders ärgerlich, dass in dieser kurzen Zeit ein anderes Fahrzeug ihren geparkten Wagen touchiert, dabei den Außenspiegel abgerissen hatte und von der Unfallstelle geflüchtet war. Dadurch war ein Sachschaden von über 1.000,- Euro an dem BMW entstanden. Das Unfallopfer hatte der zum Tatort gerufenen Streife des Polizeireviers Süd-West anschließend den Hinweiszettel übergeben, den sie bei der Rückkehr an ihrem beschädigten Auto vorgefunden hatte. Er stammt offenbar von einem Augenzeugen. Die Ermittlungen zu dem auf dem Zettel genannten Kennzeichen, das auf dem beigefügten Foto aus Datenschutzgründen unkenntlich ist, führten zwar tatsächlich zu einem Lkw und deren Halterfirma, bislang aber nicht zu dem verursachenden Fahrer.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe erhoffen sich mit der Zeugenaussage des Verfassers des Zettels, Hinweise zum Fahrer des Lkw zur Unfallzeit zu bekommen. Dieser Zeuge, aber auch andere Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben, werden daher gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (JH)

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp