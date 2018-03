Kassel (ots) – Bislang unbekannte Betrüger haben am gestrigen Dienstag in Baunatal mit dem Enkeltrick 12.000 Euro von einer hochbetagten Seniorin ergaunert. Die Ermittler des für Betrugsdelikte zuständigen Kommissariats 23/24 der Kasseler Kriminalpolizei sind nun auf der Suche nach Zeugen. Insbesondere mit Blick auf die Übergabe des Geldes, die sich am frühen Nachmittag in der Straße Lindenhof, einer ruhigen Anliegerstraße in Altenbauna, ereignete, erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge zu bekommen.

Anrufer gab sich als Enkel aus

Die Seniorin hatte am Vormittag den ersten Anruf der Betrüger erhalten. Der Mann am anderen Ende der Leitung versetzte das Opfer durch geschickte Gesprächsführung in den Glauben, dass es sich bei ihm um ihren Enkel handelt. Er sei leider in einer finanziellen Notlage und bat die „Oma“ dringend um Unterstützung. Hilfsbereit stellte die Seniorin nach mehreren Telefonaten mit den Betrügern im weiteren Verlauf ihre Ersparnisse bereit, die dann auch kurze Zeit später abgeholt werden sollten.

Abholerin mit asiatischem Äußeren

Die Frau, die zwischen 13 und 14 Uhr bei der Seniorin klingelte und das Geld abholte, soll ein asiatisches Äußeres mit dunklerem Teint, dunklen Haaren und rundem Gesicht gehabt haben sowie etwa 30 Jahre alt, 1,55 Meter groß und dünn gewesen sein. Zur Tatzeit trug sie eine graue Strickmütze und einen dunklen Mantel.

Die Ermittler des K 23/24 bitten Zeugen, denen am gestrigen Dienstag in der Straße Lindenhof in Baunatal-Altenbauna verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind und die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp