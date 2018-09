Ein Unbekannter hat sich am gestrigen Dienstagnachmittag im Leiselpark in Baunatal im Landkreis Kassel entblößt. Eine Frau, die sich mit ihrer Tochter auf dem dortigen Spielplatz aufhielt, hatte den Mann bemerkt, woraufhin dieser auf einem Fahrrad die Flucht ergriff. Die mit dem Fall betrauten Ermittler des Kommissariats 12 der Kasseler Kripo erhoffen sich durch die Veröffentlichung, Hinweise auf den Täter aus der Bevölkerung zu bekommen.

Wie die Zeugin gegenüber den die Anzeige entgegennehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West am gestrigen Abend aussagte, hatte sie den entblößten Mann im Leiselpark gegen 17 Uhr vom Spielplatz aus entdeckt. Als der Unbekannte bemerkte, dass die Frau auf ihn aufmerksam geworden war, ergriff er die Flucht. Mit einem Fahrrad, das er neben sich an einem Baum abgestellt hatte, fuhr er in Richtung Großenritte davon.

Den Exhibitionisten beschrieb die Zeugin wie folgt:

männlich, über 50 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, wellige weiße

Haare, ungepflegtes Äußeres, schlanke Gestalt, bekleidet mit

brauner Hose, kariertem Hemd und blauem Käppi

Die Ermittler des K 12 bitten Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (LM)