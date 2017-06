Kassel (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag die Reifen von neun in der Eichwaldstraße in Bettenhausen abgestellten Fahrzeugen zerstochen. Hinweise auf den oder die Täter, die offenbar wahllos vorgegangen waren, liegen der Polizei bislang nicht vor. Nun suchen die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Operativen Einheit der Kasseler Polizei Zeugen, die in dieser Nacht möglicherweise verdächtige Personen in der Eichwaldstraße beobachtet hatten und Hinweise auf die Täter geben können.

Wann genau in der Nacht die Sachbeschädigungen begangen wurden, ist derzeit noch unklar. Ebenso wenig fest steht gegenwärtig, was Anlass für den oder die Täter gewesen sein könnte, die Reifen der neun Fahrzeuge mit einem bislang unbekannten spitzen Gegenstand einzustechen. Alle Fahrzeuge unterschiedlicher Art und Hersteller standen ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand in der Eichwaldstraße, zwischen Miramstraße und Sandershäuser Straße, geparkt. Die Täter hatten an den betroffenen drei Mercedes Sprintern, einem Ford Kuga, einem Citroen C4, einer Mercedes E-Klasse, einem Mitsubishi Lancer, einem Fiat Ducato und einem Renault Clio mindestens einen, in zwei Fällen zwei und an einem Fahrzeug sogar alle vier Reifen beschädigt. Dadurch hatten sie einen Sachschaden von knapp 2000,- Euro angerichtet.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Operativen Einheit der Kasseler Polizei bitten Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag in der Eichwaldstraße verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (JH)

