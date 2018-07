Zu einem größeren Brand eines Weizenfeldes kam es heute Mittag in der Gemarkung von Bad Sooden-Allendorf/ Kleinvach. Gegen 13:03 Uhr wird das Feuer durch eine Bewohnerin des Ortes gemeldet, auch in Sorge darüber, dass die Flammen auf die nahegelegenen Wohnhäuser übergreifen könnten. Die alarmierten Feuerwehren rückten mit einem großen Aufgebaut an und konnten eine Stunden später vermelden, dass man den Brand von ca. vier bis fünf Hektar größtenteils gelöscht habe. Einzelne Glutnester würden noch abgelöscht. Unterstützt wurden die Löscharbeiten durch zwei Landwirte, die durch „Grubbern“ die Ausdehnung des Feuers bekämpften. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Brand durch eine Rundballenpresse ausgelöst, die dadurch beschädigt wurde. Der Gesamtschauen wird mit ca. 10.000 EUR angegeben. Gebäude wurden nicht beschädigt.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)