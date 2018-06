Wie die Beamten des Polizeireviers Nord in ersten Meldungen von der Unfallstelle am Caldener Ortseingang berichten, sind daran offenbar zwei Pkw beteiligt. Die zwei Insassen eines der Autos, ein Mann und eine Frau, sind bei dem Unfall verletzt worden, in dem anderen Wagen hat es nach ersten Erkenntnissen keine Verletzten gegeben. Der Mann befindet sich bereits mit einem Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus und auch die verletzte Frau konnte soeben aus dem beschädigten Auto befreit werden. Sie wird ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Über die Art und Schwere der Verletzungen ist momentan noch nichts bekannt. Der an der Unfallstelle gelandete Rettungshubschrauber musste bislang nicht zum Einsatz kommen.

Zum Unfallhergang liegen gegenwärtig noch keine Informationen vor. Die Bundesstraße 7 ist aus Richtung Kassel kommend am Ortseingang von Calden weiterhin in beide Richtungen voll gesperrt.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)