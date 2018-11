Am Freitag brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Diemelstadt-Orpethal ein. Sie hebelten im Zeitraum vom 07.45 bis 14.20 Uhr ein Fenster des Wohnhauses im Ebentalsweg auf und konnten so in das Gebäude einsteigen. Im Haus durchsuchten sie alle Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck. Außerdem brachen sie noch einen angrenzenden Holzschuppen auf, hier wurden die Täter aber nicht fündig.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-9799-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)