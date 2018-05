Korbach (ots) – Randalierer beschädigten in der Nacht zu Sonntag, den weißen VW Golf eines 27-Jährigen aus dem Edertal und richteten dabei eine hohen Schaden an, der auf einen mittleren 4-stelligen Betrag geschätzt wird. Der Golf parkte im Tatzeitraum auf dem Parkplatz eines Sport- und Wäschegeschäftes in der Straße „Lieschensruh“. Die Randalierer stachen alle vier Reifen platt, zerkratzten den Lack auf der Fahrerseite und dem Heck und sprühten zu guter Letzt auch noch Bauschaum in die Auspuffanlage. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Bad Wildungen, Tel.: 05621-7090-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle

