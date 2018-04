Homberg (ots) – Felsberg Aufbruch von Kaugummiautomaten Tatzeit: 08.04.2018, 17:00 Uhr bis 09.04.2018, 16:30 Uhr Münzgeld und Süßigkeiten erbeuteten unbekannte Täter bei einem Diebstahl und anschließenden Aufbruch von drei Kaugummiautomaten im Obertor. Die Täter entwendeten drei Kaugummiautomaten aus einem Schaukasten im Obertor und brachen diese in der Nähe des Tatortes auf. Aus den Automaten entwendeten sie das enthaltene Münzgeld und die Süßigkeiten. Der Sachschaden und der Wert der Beute stehen zurzeit nicht fest. Die aufgebrochenen Automaten wurden von einem Anwohner in der Untergasse aufgefunden. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen/Polizeidirektion Schwalm-Eder (HJ)

