Am gestrigen späten Nachmittag, nahmen Beamte des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo mit Unterstützung von Spezialkräften einen 18-Jährigen aus Kassel fest. Die Festnahme erfolgte gegen kurz vor 16 Uhr in der Kölnischen Straße in der Kasseler Innenstadt. Hintergrund der Festnahme sind intensiv geführte Ermittlungen im Drogenmilieu. Der 18-Jährige steht im dringenden Tatverdacht mit Betäubungsmitteln Handel getrieben zu haben. Noch am frühen Abend erfolgte eine weitere Festnahme im Rahmen des Ermittlungsverfahrens. Ein 17-Jähriger, der ebenfalls des Drogenhandels dringend verdächtig ist, wurde in seiner Kasseler Wohnung von den Ermittlern des K 35 festgenommen. Die beiden Heranwachsenden sind noch am gestrigen Mittwochabend auf freien Fuß gesetzt worden. Die Ermittlungen dauern an.

PM: Polizeipräsidium Nordhessenm (HJ)