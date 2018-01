Kassel (ots) – Ein Unbekannter hat am vergangenen Wochenende oder am Montagmorgen einen im Fuldabrücker Ortsteil Dörnhagen abgestellten silbernen VW Tour angefahren und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Den dabei entstandenen Schaden an dem geparkten Fahrzeug beziffern die mit dem Fall betrauten Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei auf ca. 3.000 Euro. Da bislang keine Hinweise zum flüchtigen Verursacher oder auf sein Fahrzeug vorliegen, erhoffen sie sich nun durch die Veröffentlichung des Falls, diese aus der Bevölkerung zu bekommen.

Wann genau der Unfall in der Guxhagener Straße, nahe des Frauenlehnswegs, passierte, ist derzeit noch unklar. Den Schaden an der linken Vorderseite ihres Fahrzeugs hatte die Halterin des Tourans am Montagmittag, gegen 12:30 Uhr, festgestellt und daraufhin die Polizei verständigt. Am Samstag, gegen 17 Uhr, soll der Wagen noch unbeschädigt gewesen sein. Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, stand der Touran im fraglichen Zeitraum am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Ortstmitte geparkt. In welche Richtung der Unfallverursacher unterwegs war, lässt sich anhand der Spuren nicht zweifelsfrei nachvollziehen. Auch um was für ein Fahrzeug es sich möglicherweise gehandelt hatte, ist derzeit unklar.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall gemacht haben und die Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

